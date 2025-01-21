Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії

Сергій Плохій: Страх перед Росією – це відповідне пояснення політики США

Під час нещодавньої пресконференції Трамп недвозначно фактично визнав, що Україна була і є зоною інтересів Росії, тому не слід було говорити, що Україна має право на членство у НАТО. Про це заявив історик Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, це скидається просто на небажання подивитися на справжній причинно-наслідковий зв’язок війни Росії, де прагнення України вступити у НАТО – лише привід. «Не бачити реальність того, що Росія просто хоче знищити Україну – це страх перед Росією, чи просто нерозуміння, як у цій ситуації діяти, коли потрібно визнати Росію терористом?», – каже Плохій.

«Страх перед Росією – це відповідне пояснення цієї політики (з боку США). З точки зору історії міжнародних відносин воно має трошки інші формулювання. Тобто йдеться про те, що є великі держави, у яких є свої власні інтереси, у тому числі територіальні. Тобто це Real politic. Загроза цим інтересам викликає автоматично реакцію з боку іншої великої держави», – розповів історик.

Він також наголосив, що світ значно змінився з часів ХІХ чи ХХ століть. Однак історик підкреслив, що з часів Холодної війни одна річ залишилася без змін.

За його словами, у світі залишаються дві ядерні супердержави. Одна з них – це є Росія. І непередбачувані ситуації полягають у тому, що колись СРСР, а потім Росія була економічною супердержавою. Та сьогодні вона навіть не входить у десятку найбільших економік, але залишається ядерною супердержавою. І це, певне, шизофренія, яка вносить дестабілізацію у світовий порядок.

«Тобто це гра Міршаймера, традиційна Real politic (Джон Міршаймер – американський політолог, автор теорії Наступального реалізму та дослідження про вплив ізраїльського лобі у США на зовнішню політику країни). І у цьому розумінні Росія є одна з клубу великих держав, де інші великі держави мали б поважати її інтереси. Тобто йдеться про те, що США готові були йти у війну, коли радянські, чи, точніше, українські ракети з'явилися на Кубі, тобто була загроза потенційного втручання присутності СРСР у Латинській Америці. Ідеться про світ великих держав і їхню логіку, яка не є нашою логікою. І яка для нас є неприйнятною. Але питання у тому, що ця логіка не є прийнятною для більшості країн у світі», – підсумував історик.

Нагадаємо, що Плохій зазначив, що позиція Америки була сформульована ще перед 2022 роком, коли США думали, що Росія не втручатиметься, бо будуть санкції і буде підтримка спротиву Росії.