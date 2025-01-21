Головна Новини
search button user button menu button

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Історик Гарвардського університету Сергій Плохій
фото з відкритих джерел

Сергій Плохій: Страх перед Росією – це відповідне пояснення політики США

Під час нещодавньої пресконференції Трамп недвозначно фактично визнав, що Україна була і є зоною інтересів Росії, тому не слід було говорити, що Україна має право на членство у НАТО. Про це заявив історик Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, це скидається просто на небажання подивитися на справжній причинно-наслідковий зв’язок війни Росії, де прагнення України вступити у НАТО – лише привід. «Не бачити реальність того, що Росія просто хоче знищити Україну – це страх перед Росією, чи просто нерозуміння, як у цій ситуації діяти, коли потрібно визнати Росію терористом?», – каже Плохій.

«Страх перед Росією – це відповідне пояснення цієї політики (з боку США). З точки зору історії міжнародних відносин воно має трошки інші формулювання. Тобто йдеться про те, що є великі держави, у яких є свої власні інтереси, у тому числі територіальні. Тобто це Real politic. Загроза цим інтересам викликає автоматично реакцію з боку іншої великої держави», – розповів історик.

Він також наголосив, що світ значно змінився з часів ХІХ чи ХХ століть. Однак історик підкреслив, що з часів Холодної війни одна річ залишилася без змін.

За його словами, у світі залишаються дві ядерні супердержави. Одна з них – це є Росія. І непередбачувані ситуації полягають у тому, що колись СРСР, а потім Росія була економічною супердержавою. Та сьогодні вона навіть не входить у десятку найбільших економік, але залишається ядерною супердержавою. І це, певне, шизофренія, яка вносить дестабілізацію у світовий порядок.

«Тобто це гра Міршаймера, традиційна Real politic (Джон Міршаймер – американський політолог, автор теорії Наступального реалізму та дослідження про вплив ізраїльського лобі у США на зовнішню політику країни). І у цьому розумінні Росія є одна з клубу великих держав, де інші великі держави мали б поважати її інтереси. Тобто йдеться про те, що США готові були йти у війну, коли радянські, чи, точніше, українські ракети з'явилися на Кубі, тобто була загроза потенційного втручання присутності СРСР у Латинській Америці. Ідеться про світ великих держав і їхню логіку, яка не є нашою логікою. І яка для нас є неприйнятною. Але питання у тому, що ця логіка не є прийнятною для більшості країн у світі», – підсумував історик.

Нагадаємо, що Плохій зазначив, що позиція Америки була сформульована ще перед 2022 роком, коли США думали, що Росія не втручатиметься, бо будуть санкції і буде підтримка спротиву Росії.

Читайте також:

Теги: Сергій Плохій війна США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Рубіо, офіційна позиція Сполучених Штатів має полягати в тому, щоб покласти кінець війні
«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни
15 сiчня, 20:56
Жителі міста Суджа Курської області
Росія не дає зелений коридор жителям інтернату в Суджі, який раніше обстріляла
14 сiчня, 22:41
Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2»
В Енгельсі після атаки ЗСУ вже четверту добу палає нафтобаза
11 сiчня, 10:17
У Лос-Анджелесі Каліфорнії четверту добу гасять масштабні лісові пожежі
Трамп і Маск звинуватили у пожежах у Лос-Анджелесі... Україну. Хто винен насправді?
10 сiчня, 11:01
Росіяни нещодавно просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
9 сiчня, 06:24
Ситуація на фронті 9 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2025 року
9 сiчня, 00:00
Мазут на російських пляжах після аварії танкерів у Керченській протоці
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
6 сiчня, 08:00
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Пошкоджений газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію, у Балтійському морі
Підводні активності Росії на Балтиці: сигнал Заходу чи підготовка до нових атак?
27 грудня, 2024, 10:01

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
16K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua