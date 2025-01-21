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По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
Швейцарія, Італія та ОAЕ стали новим прихистком британських багатіїв
фото із відкритих джерел

За результатами минулого року Велику Британію залишили майже 10,8 тис. власників багатомільйонних статків

Велика Британія зіткнулася з рекордним відпливом мільйонерів через зміну уряду у липні 2024 року. Як пише The Times, у 2024 році країну залишили майже 10,8 тис. власників багатомільйонних статків – на 157% більше, ніж у 2023 році.

За даними аналітичної компанії New World Wealth, залишили королівство 12 мільярдерів і 78 осіб, які мають статки, що перевищують $100 млн. Багато хто з них влаштували своє життя в Швейцарії, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Процес різко прискорився у травні, коли експрем'єр Ріші Сунак призначив дату парламентських виборів, на яких, за всіма прогнозами, мали перемогти лейбористи. Після цього з Великої Британії кожні 45 хвилин виїжджало в середньому по мільйонеру.

Економічна політика Лейбористської партії, яка розгромила консерваторів, меншою мірою орієнтована великий бізнес і передбачає підвищення оподаткування найбагатших жителів країни. Податкова реформа торкнеться десятків тисяч заможних британців, які мають особливий статус, що дозволяє їм сплачувати основну частину податків за межами королівства за нижчими ставками. Серед тих, хто, проживаючи у Великій Британії, платить за збереження податкового статусу нерезидента, дружина Сунака Акшата Мурті, чия статки перевищують $500 млн.

За оцінкою уряду лейбористів, скасування податкових послаблень для таких осіб дозволить залучати до бюджету королівства додатково $3.05 млрд на рік. Згідно з підрахунками компанії Oxford Economics, скарбниця навпаки недорахується $122 млрд на рік, оскільки значна частина багатих нерезидентів переїде з королівства в інші країни.

Ту саму можливість, як зазначає The Times, розглядають багато успішних британських підприємців. Число британців, які у 2024 році підшукували собі країну для переїзду та отримання другого громадянства, зросло на 57% порівняно з 2023 роком та у сім разів порівняно з 2019 роком.

До слова, десятки тисяч українських біженців, які перебувають на території Великої Британії, можуть втратити роботу через зміну візової політики королівства.

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Теги: реформа економіка гроші бізнес партії політика Велика Британія Ріші Сунак

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