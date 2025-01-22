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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам тих населених пунктів, де оголошено тривогу, слід пройти в укриття

В Україні вранці, 22 січня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили України. 

Тривогу оголошено о 08:22. О 08:40 у Києві та більшості областей України пролунав сигнал відбою. 

«Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу», - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1064-й день повномасштабної війни.

Теги: Україна тривога

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