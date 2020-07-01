1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У День архітектури України варто згадати, хто трудився над створенням видатних будівель в нашій країні. Приклад на фото - Будинок з химерами в Києві авторства Владислава Городецького
Фото: Yuri Semenovski / Flickr
Сьогодні потрібно особливо обережно поводитися з грошима
1 липня відзначаються такі свята:
- День архітектури України
- Міжнародний день реггі
- Ярилин день або Верхівка літа
Народні прикмети на 1 липня:
- Багато опадів обіцяють сніжну зиму
- Вранці немає роси - буде дощовий день
- Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим
- Ворони під хмари звиваються - до негоди
- Рожевий захід ввечері - на наступний день буде жарко
Що не можна робити 1 липня:
- Лінуватися.
- Витрачати багато грошей: в цей день варто тверезо оцінювати свої запаси і витрачати їх обережно.
- Скаржитися. У Ярилин день вважається, що людям, які не скаржаться на долю, Бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.
- Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.
У кого іменини 1 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.