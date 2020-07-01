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    Суспільство

    1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>У День архітектури України варто згадати, хто трудився над створенням видатних будівель в нашій країні. Приклад на фото - Будинок з химерами в Києві авторства Владислава Городецького</p> - 1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    У День архітектури України варто згадати, хто трудився над створенням видатних будівель в нашій країні. Приклад на фото - Будинок з химерами в Києві авторства Владислава Городецького

    Фото: Yuri Semenovski / Flickr

    Сьогодні потрібно особливо обережно поводитися з грошима

    1 липня відзначаються такі свята:

    • День архітектури України
    • Міжнародний день реггі
    • Ярилин день або Верхівка літа

    Народні прикмети на 1 липня:

    • Багато опадів обіцяють сніжну зиму
    • Вранці немає роси - буде дощовий день
    • Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим
    • Ворони під хмари звиваються - до негоди
    • Рожевий захід ввечері - на наступний день буде жарко

    Що не можна робити 1 липня:

    • Лінуватися.
    • Витрачати багато грошей: в цей день варто тверезо оцінювати свої запаси і витрачати їх обережно.
    • Скаржитися. У Ярилин день вважається, що людям, які не скаржаться на долю, Бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.
    • Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.

    У кого іменини 1 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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