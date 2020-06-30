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    Суспільство

    30 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Міжнародний день астероїду нагадує землянам, що небезпека може походити не тільки від сусідів по планеті - 30 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Міжнародний день астероїду нагадує землянам, що небезпека може походити не тільки від сусідів по планеті

    Сьогодні не рекомендується купатися в річках і озерах

    30 червня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день парламентаризму
    • Міжнародний день астероїду
    • День пам'яті мучеників Мануїла, Савелія і Ісмаїла

    Народні прикмети на 30 червня:

    • Часті зірниці до хорошого урожаю.
    • Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду
    • Багряний захід - буде сильний вітер і негода.
    • Нічна гроза - на гарну погоду вдень.
    • Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

    Що не можна робити 30 червня:

    • Не рекомендується купатися в річках і озерах - це може погано закінчитися.
    • Виходити без гострої потреби з дому і двору.
    • Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей як позику. Вважалося, що це до злиднів.
    • Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.

    У кого іменини 30 червня?

    Іменини сьогодні святкують Пелагея, Іммануїл, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита і Савелій.

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