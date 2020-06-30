30 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Міжнародний день астероїду нагадує землянам, що небезпека може походити не тільки від сусідів по планеті
Сьогодні не рекомендується купатися в річках і озерах
30 червня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день парламентаризму
- Міжнародний день астероїду
- День пам'яті мучеників Мануїла, Савелія і Ісмаїла
Народні прикмети на 30 червня:
- Часті зірниці до хорошого урожаю.
- Вечірня веселка в цей день віщує гарну погоду
- Багряний захід - буде сильний вітер і негода.
- Нічна гроза - на гарну погоду вдень.
- Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.
Що не можна робити 30 червня:
- Не рекомендується купатися в річках і озерах - це може погано закінчитися.
- Виходити без гострої потреби з дому і двору.
- Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей як позику. Вважалося, що це до злиднів.
- Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.
У кого іменини 30 червня?
Іменини сьогодні святкують Пелагея, Іммануїл, Йосип, Ісак, Кирило, Климент, Максим, Микита і Савелій.
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