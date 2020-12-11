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    Суспільство

    11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 грудня відзначають Міжнародний день гір - 11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 грудня відзначають Міжнародний день гір

    Швидка відлига – до довгих морозів

    Сьогодні, 11 грудня, віряни вшановують пам'ять преподобного мученика і сповідника Стефана Нового. Також у світі відзначають Міжнародний день гір.

    Яке сьогодні релігійне свято

    11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, Стефан Новий народився в 750 році в Константинополі від благочестивих батьків, на їхню молитвам. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить ґречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, в Віфінії, до старця Іоанна.

    Одного разу зі сльозами на очах старець передбачив Стефану, що місце їхнього проживання буде створене і зрощене ним, але іконоборці розорять і спустошать його. Невдовзі старець помер, а Стефан прославився подвигами, тож стали стікатися до нього більшість любителів чернечого життя, і при печері утворилася обитель. 

    Народні прикмети 11 грудня

    • Швидка відлига – до довгих морозів.
    • Якщо сьогодні холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
    • Пічна зола швидко гасне – буде тепло.
    • Порося верещить в сажі – до холодів.
    • Гуси часто ляскають крилами – потеплішає.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна нікому нічого давати в борг
    • Не можна обговорювати інших людей
    • Не потрібно займатися важкою роботою

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 11 грудня, іменини відзначають Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір.

    Теги: свята Карпати (гори) традиції
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