11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Відвідувати розважальні заходи суворо заборонено

Сьогодні, 11 квітня, Міжнародний день визволення в'язнів нациських концтаборів, Міжнародний день «Будьте добрими до юристів», Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, День підводного човна, Міжнародний день анімешника також віряни вшановують пам'ять священномученика Марка.

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Міжнародний день «Будьте добрими до юристів»

Головна мета цього дня — визнати цінний внесок, який роблять юристи в суспільне життя, висловити вдячніть за важку роботу та відданість справі.

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Також завдяки цій події людей заохочують бути поважними і добрими до адвокатів, які часто стають об'єктами негативу та критики.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Цю важливу дату обрали на честь дня народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав цю важку хворобу. Хвороба Паркінсона — неврологічне захворювання, яке виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції.

Це хронічна і невиліковна хвороба, яка повільно прогресує. Найчастіше вона зустрічається у людей похилого віку. Основні симптоми: тремор, уповільнення руху, ригідність.

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Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

Дату пам'ятної події обрали не випадково — саме цього дня 1945 року відбулося повстання в'язнів проти нацистів в одному з концтаборів — Бухенвальд.

Він був розташований в центральній Німеччині. В'язні організували і здійснили заколот, поки більша частина гітлерівців втікала з табору через побоювання швидкого приходу американських військових.

Міжнародний день анімешника

Це неофіційне творче свято. Аніме називають японську анімацію, яка відрізняється спрямованністю на дорослих, а не на дітей.

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В цьому стилі існує багато жанрів. Створюються фільми і навіть цілі серіали. Анімешники — прихильники аніме-мистецтва.

День підводного човна

Дату святкування обрали на честь дня, коли перший американський човен занурився у воду. Сталося це 1900 року. Перший підводний човен (субмарина) був побудований Корнеліусом Дреббелем 1620 року. Він тоді опирався на розробки Вільяма Борна. Човен спустили на річку Темза за велінням короля Якова I. Конструкцію виготовили з дерева і обтягнули шкірою.

Сама ідея занурення на глибину у спеціальному човні існувала вже дуже давно. Подібний підводний засіб використав ще Олександр Македонський.

11 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Марка

Жив він в IV столітті в Фінікійському місті Іліополі. За царювання рівноапостольного Костянтина Великого був дияконом і знищив чимало ідолів в місті. Коли імператором став Юліан Відступник, поплатився за це своїм життям.

Тіло Марка розсікли язичники і покусали, як дикі звірі. За це Господь зробив так, щоб мучилися язичники сліпотою, виразками і страшними хворобами.

Що не можна робити цього дня

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Не можна фізично працювати в садку чи в хаті.

Краще не лайтесь і не лихословте.

Відвідувати розважальні заходи суворо заборонено.

Народні прикмети і традиції на 11 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з берези тече багато соку — літо буде дощовим;

гримить грім — на швидке похолодання;

рано опушилася береза — влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки;

низько в'ють свої гнізда сороки — влітку буде багато гроз;

швидко в один бік рухаються хмари — до спекотної погоди; Будь ласка, читайте текст після реклами

зустріли багато лебедів — весна буде теплою;

зграями літають галки чи сонце сідає за хмарами — до дощу.

11 квітня наші предки святкували День берези. Вважалося, що цього дня березовий сік має особливу силу. Вірили, що потрібно прокинутися рано-вранці, піти до березового гаю і напитися соку, щоб бути здоровим і щасливим протягом всього року. Можна прихопити з собою додому і кілька гілочок берези. Ними прикрашали дах будинку чи клали на горищі, щоб захистити житло від ударів блискавки. Кілька гілочок обов'язково залишали в городі, щоб отримати хороший урожай. А якщо в сім'ї хворіла дитина, її легенько постукували березовими гілками для швидшого одуження.

Іменини

Кирило, Марко, Іван, Остап, Потап, Євстахій, Пилип