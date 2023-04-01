«Що ви з ними цяцькаєтеся?»: емоційне звернення українки під Лаврою підірвало мережу

Жінка бурхливо відреагувала на запитання журналіста щодо того, чи підтримує вона виселення з Києво-Печерської лаври УПЦ МП

Жінка заявила, що повернути найбільшу християнську святиню українському народові треба було ще на зорі незалежності

Українка емоційно підтримала «виселення» Московської церкви з Києво-Печерської лаври. Жінка переконана: повернути найбільшу християнську святиню українському народові треба було ще на зорі незалежності, натомість українська влада та суспільство десятиліттями закривали очі на те, що центр впливу Москви в Україні набирав потужності.

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Жінка нагадала про тисячі кращих синів та доньок України, які полягли, захищаючи рідну землю та свій народ від агресії Росії і заявила, що з тими, хто виправдовує війну, годі вже «цяцькатися». Емоційна промова українки під входом на територію лаври у відповідь на запитання журналіста з'явилася у мережі.

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На відео жінка дуже бурхливо реагує на запитання журналіста щодо того, чи підтримує вона виселення з Києво-Печерської лаври представників УПЦ МП після розірвання з цією релігійною організацією договору оренди державної пам'ятки.

«Треба було це ще тридцять років тому це зробили! А не оце зробили з цієї «сушари»! Вони пальці віялом, тварюки!» – заявила жінка.

Коли ж кореспондент поцікавився причинами такої позиції, вона не стримувала гніву.

«А тому що я Україну люблю! Зрозуміли? Я її щиро люблю. І за кожного хлопця нашого, що зараз загинув – най би ці к*цапи повиздихали! Скільки наших дітей повбивали, тварюки! І кажуть, що у них якась свята... Вони тут моляться? А там все роблять, щоб ми подохли? То оце тут їх, тварюк, треба тримати? Що ви з ними цяцькаєтеся? Їх гнати треба!» – висловила своє переконання жінка.

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Присутні біля Києво-Печерської лаври люди підтримали її вигуками «Правильно!» та оплесками.

Напередодні стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України. До того ж митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт. Після цього він втік із Лаври.

До слова, СБУ провела обшуки у резиденції Павла: на воротах митрополита – герб Російської імперії. Будинок Павла зовсім не відповідний до його церковного чину. Людина, яка мала б вести аскетичний спосіб життя, марить розкішшю. Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони, а також власний портрет із бурштину.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

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Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.