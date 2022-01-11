11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наші предки 11 січня любили проводити вдома

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Всесвітній день слова «дякую», Всесвітній день скетчноутингу, а віряни відзначають День Йосипа Обручника.

Всесвітній день «дякую»

Існує версія, що Всесвітній день «дякую» вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

Всесвітній день скетчноутингу

Також 11 січня святкують Всесвітній день скетчноутингу. Цього дня спільнота художників, які створюють скетчі, збирається для того, щоб обмінятися досвідом та розповісти про свої досягнення.

Скетчноутинг – це форма нотаток, за допомогою якої людям легше запам’ятати інформацію, висловити свої ідеї.

Свято запровадили творчі люди Мауро Тозеллі та Майк Роде, власники компанії Sketchnote Army. Це свято було створено, щоб продемонструвати свої скетчі всьому світу. Вперше воно було проведене 2016 року.

Яке сьогодні релігійне свято

11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії.

З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

Традиції свята

У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки.

Молодь проводила час на посиденьках.

Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.

В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.

Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.

Народні прикмети

Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Ліс гудить – до теплих днів.

Що не можна робити сьогодні

Не можна 11 січня ходити в ліс

Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити

Не можна випускати з дому дітей

Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде

Хто святкує день ангела

У вівторок, 11 січня, іменини відзначають Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.