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    Вакарчук заколядував із вертепом посеред вулиці у Львові (відео)

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    Vузикант селфився з вертепом і своїми прихильниками - Вакарчук заколядував із вертепом посеред вулиці у Львові (відео)
    Vузикант селфився з вертепом і своїми прихильниками
    фото: Святослав Вакарчук/Instagram

    Музикант під час прогулянки приєднався до колядників

    Співак та колишній народний депутат Святослав Вакарчук проводить різдвяні вихідні у рідному Львові.

    У своєму Instagram він виклав відео, як колядує на одній із вулиць міста. Крім того, музикант селфився з вертепом і своїми прихильниками. За словами Вакарчука, він приїхав на свята до мами та друзів, проходив повз і просто не міг не зупинитися.

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    Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

    «Той момент коли з глядача раптом стаєш виконавцем», – підписав відео Вакарчук.

    Хоча лідер «Океану Ельзи» тривалий час живе у Києві, але Різдво він вирішив відсвяткувати в сімейному колі. У Львові Вакарчук зустрівся з мамою Світланою і молодшим на чотири роки братом Олегом. Крім того, він сфотографувався з ними та опублікував цей кадр у мережі.

    Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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    Теги: вихідні депутат свята Святослав Вакарчук Інтер Instagram співак час пісня
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    Вакарчук заколядував із вертепом посеред вулиці у Львові (відео)