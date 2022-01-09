Вакарчук заколядував із вертепом посеред вулиці у Львові (відео)

Музикант під час прогулянки приєднався до колядників

Співак та колишній народний депутат Святослав Вакарчук проводить різдвяні вихідні у рідному Львові.

У своєму Instagram він виклав відео, як колядує на одній із вулиць міста. Крім того, музикант селфився з вертепом і своїми прихильниками. За словами Вакарчука, він приїхав на свята до мами та друзів, проходив повз і просто не міг не зупинитися.

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«Той момент коли з глядача раптом стаєш виконавцем», – підписав відео Вакарчук.

Хоча лідер «Океану Ельзи» тривалий час живе у Києві, але Різдво він вирішив відсвяткувати в сімейному колі. У Львові Вакарчук зустрівся з мамою Світланою і молодшим на чотири роки братом Олегом. Крім того, він сфотографувався з ними та опублікував цей кадр у мережі.

Нагадаємо, Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

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