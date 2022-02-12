12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У 2022 році Всесвітній день кіно відзначається 12 лютого

За прикметою 12 лютого можна будувати будь-які плани – вони будуть вдалими

12 лютого 2021 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

Також в цей день відзначають Всесвітній день кіно, Міжнародний День дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму).

Всесвітній день кіно

Всесвітній день кіно було засновано третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук в 2020 році, щоб відзначити здатність фільмів залучати, пов’язувати і надихати людей по всьому світу. Проводиться щороку у другу суботу лютого.

Відзначити свято можна переглядаючи і обговорюючи фільми, які надихали вас протягом багатьох років.

Міжнародний День дітей-солдатів (День Червоної Руки)

Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

День Червоної Руки створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство.

Близько 20 країн світу (Палестина, Уганда, Судан, М’янма, Колумбія тощо) використовують дітей у воєнних конфліктах. За підрахунками, приблизно 250 тисяч неповнолітніх поповнюють ряди армій, третина – дівчата.

День Дарвіна

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого, відзначається щорічно 12 лютого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Свято Трьох Святителів

Василь Великий, Григорій Богослов й Іоанн Золотоустий запам'яталися в релігії як вчителі для всіх часів і народів. Вони зіграли виняткову роль у формуванні догматики, богослужіння та церковного життя.

У народі цей день називають святом сімейної святості, оскільки три сім'ї святителів були аристократами, ревними вірянами, тому виховали своїх дітей у любові й повазі до віри. Також вважалося, що в цей день потрібно примиритися з усіма ворогами. Для цього варто було придбати ікону Трьох Святих, запалити три свічки та прочитати особливу молитву на примирення.

Також у це свято запрошували до себе родичів і близьких.

Традиції свята

Це свято вважають не тільки пам’ятною датою, в яку прийнято згадувати трьох вселенських учителів, чиї праці стали натхненням для віруючих, а цитати – керівництвом до життя, але і приводом для того, щоб задуматися, а чи правильно ви виховуєте своїх дітей. У народі цей день називають Святом сімейної святості, так як всі три сім’ї святителів були дуже віруючими.

У цей день прийнято відвідувати церкву і віддавати молитви трьом святим.

Знахарі в цей день примиряють ворогів і зводять подружжя, які розійшлися. Для цього купують ікону трьох святих (Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста). На стіл стелять нову скатертину, а на неї ставлять ікону. Запалюють три свічки і читають особливу змову на порозуміння і примирення ворогуючих.

Прийнято збиратися всією сім’єю після відвідин церкви, кликати в гості родичів. Після обіду варто провести розмову про Слово Боже і розповісти молодшим членам сім’ї історію трьох Святителів, про їхнє життя і про історію свята.

Що не можна робити в цей день:

Не можна ревнувати і злитися в цей день - погана прикмета.

Не можна прати, прясти пряжу та в'язати - це погана прикмета.

Ті люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися на Васильєв день, інакше так і весь рік ворогуватимуть.

Що потрібно зробити:

За прикметою 12 лютого можна будувати будь-які плани - вони будуть вдалими.

Якщо виставити за двері старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.

Чоловікам варто попрацювати у дворі - робота буде вдало складатися.

Народні прикмети

Червоний місяць – до сильного вітру.

Піднявся вітер – до сирого року.

Зайці в сади приходять – до майбутніх морозів.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Миші з-під лісової підстилки виходять на сніг – до відлиги.

Кінь на землю лягає – до тепла або снігу.

Сонце в хмару закочується – до бурану.

Снігур скрипить – до снігу, хуртовини та сльоти.

Вовки під житлом виють – до морозу.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів.В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.