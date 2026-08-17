У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь

Загоряння почалося у центрі парку в понеділок

Пожежа виникла у парку Велика Фатра на півночі країни

У центральній частині національного парку Велика Фатра (Словаччина) у понеділок уранці спалахнула лісова пожежа, повідомляє «Главком» з посиланням на TASR.

Про надзвичайну ситуацію повідомила адміністрація заповідника у соціальних мережах, закликавши туристів утриматися від відвідування небезпечного району.

Зокрема, гостей парку просять уникати території між локаціями Смрековіца та Скальна Альпа.

Наразі на місці події працюють пожежники, рейнджери та працівники адміністрації заповідника, які вживають усіх заходів для локалізації та ліквідації загоряння.

До слова, зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові пожежі.

Як повідомлялося, 19-річний Микола Мушинський із Коломиї Івано-Франківської області допомагав ліквідовувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції. Він був наймолодшим рятувальником у складі українського загону ДСНС, який вирушив на допомогу французьким колегам.