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У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Росіяни вдарили по відділенню банку на вихідних
Фото: ПриватБанк

Попри зусилля медиків, постраждалі померли в лікарні

Цими вихідними під час ворожого обстрілу відділення ПриватБанку важких поранень зазнали двоє працівників відділу регіональної інкасації у місті Дніпро, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Попри зусилля медиків, обидва колеги померли у лікарні.

У банку висловили глибокі співчуття родинам загиблих та запевнили, що нададуть фінансову підтримку рідним, допоможуть із організацією прощання і будуть поряд у цей складний час. Фінансова установа підкреслила, що сотні фахівців щоденно працюють у прифронтових областях в умовах постійних обстрілів, аби забезпечити українців готівкою. Від початку повномасштабного вторгнення війна забрала життя вже 12 цивільних співробітників ПриватБанку.

До слова, в понеділок росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у місті Марганець на Дніпропетровщині.
Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. За даними рятувальників, особовий склад не постраждав.

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Теги: обстріл Приватбанк Дніпро

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