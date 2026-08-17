У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії

Попри зусилля медиків, постраждалі померли в лікарні

Цими вихідними під час ворожого обстрілу відділення ПриватБанку важких поранень зазнали двоє працівників відділу регіональної інкасації у місті Дніпро, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Попри зусилля медиків, обидва колеги померли у лікарні.

У банку висловили глибокі співчуття родинам загиблих та запевнили, що нададуть фінансову підтримку рідним, допоможуть із організацією прощання і будуть поряд у цей складний час. Фінансова установа підкреслила, що сотні фахівців щоденно працюють у прифронтових областях в умовах постійних обстрілів, аби забезпечити українців готівкою. Від початку повномасштабного вторгнення війна забрала життя вже 12 цивільних співробітників ПриватБанку.

До слова, в понеділок росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у місті Марганець на Дніпропетровщині.

Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. За даними рятувальників, особовий склад не постраждав.