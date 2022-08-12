12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді та Всесвітній день слонів. Православна церква 12 серпня вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна. Віряни свято шанують його як великого помічника у скорботах і за важких обставин.

Міжнародний день молоді

12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді фото з відкритих джерел

Міжнародний день молоді заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Святкується він 12 серпня, починаючи з 1999 року за ініціативою учасників Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

Загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи молоді не існує. Однак зі статистичною метою ООН визначає «молодь» як осіб віком від 15 до 24 років.

В Україні поняття «молодь» має ширші вікові рамки. Згідно із чинним законодавством – це особи від 14 до 35 років.

Всесвітній день слонів

12 серпня відзначається Всесвітній день слонів фото з відкритих джерел

12 серпня проводиться Всесвітній день слонів або World Elephant Day. Вперше був відзначений в 2012 році.

Ідея належить канадським кінематографістам Патриції Сімс, Майклу Кларку з Canazwest Pictures і Sivaporn Dardarananda, а також главі фонду по репродукції слонів в Таїланді.

Є три різні види слонів – африканський саваний слон, африканський лісовий слон та азіатський слон. Слон у дикій природі може з'їсти від 100 до 1000 фунтів (45-450 кг) рослинності за 16 годин. Довжина кишківника слона може досягати 19 метрів. За день слон може випити 50 галонів (200 л) води. Бивні слона ніколи не перестають рости, тому величезні бивні можуть бути ознакою старого слона.

Слони – особлива частина нашої екосистеми, що грає свою роль нарівні з усіма тваринами дикої природи. Дослідження показали, що слони допомагають захистити здоров'я лісів у Африці, поширюючи насіння дерев.

Мученика Іоанна Воїна

Віряни свято шанують його як великого помічника у скорботах і за важких обставин.

Святий мученик Іоанн Воїн служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Разом з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом як би гонителем, святий Іоанн насправді надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, – звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн надавав милосердя не тільки християнам, але і всім нужденним, хто вимагав допомоги: відвідував хворих, утішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, відправив його до в'язниці.

363 року Юліан був убитий на війні з персами. Святий Іоанн вийшов на свободу і присвятив своє життя служінню ближнім, жив у святості і чистоті. Помер він в глибокій старості.

Рік смерті його точно ніхто не знає, місце поховання святого Іоанна Воїна поступово було забуто. Він з'явився одній благочестивій жінці і вказав місце свого останнього спочинку. Воно стало відомо в цьому окрузі. Набуті його мощі були покладені в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі. Господь дарував святим мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За молитвами святого Іоанна отримують розраду скривджені і скорботні.

Народні прикмети на 12 серпня:

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурої буде.

Кішка старанно вмивається – на гарну погоду.

Що не рекомендується робити 12 серпня:

Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

Не можна розповідати погані сни до заходу;

Забороняється відмовляти бездомним і безпорадним;

Не рекомендують робити манікюр і педикюр.

У кого іменини 12 серпня?

Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.