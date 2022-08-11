Різдво святителя Миколая Чудотворця: що не можна робити

Різдво святителя Миколая Чудотворця варто провести в гармонії із собою

Святитель Миколай Чудотворець - один з найбільш шанованих в православному світі. Віруючі шанують його пам'ять три рази на рік - 19 грудня, 22 травня і 11 серпня. Микола Чудотворець поряд з Іоанном Хрестителем, Богородицею та Ісусом Христом вважається важливою фігурою в християнстві. «Главком» розповість, що не можна робити в день Миколая Чудотворця, а яких традицій краще дотримуватися.

Історія свята

11 серпня в Україні відзначається Різдво Миколи Чудотворця, який є одним з найбільш шанованих християнських святих. На відміну від інших популярних свят, таких як День Святого Миколая або Весняного Миколи, православ’я довго часу не згадувало про це Різдво.

Різдво Миколи Чудотворця введено під час хрещення Київської Русі в IX столітті. Наприкінці XVIII століття воно скасоване Катериною II, внаслідок чого про свято забули на досить тривалий час. Різдво було відновлено православною церквою у 2004 році.

Що потрібно робити в день святого Миколая Чудотворця

Православні храми в цю дату проводять церковні богослужіння, читають молитви і просять святого про заступництво. Віруючі ставлять свічки і теж моляться Миколаю про допомогу в справах, про зцілення недуг, про міцне здоров'я для себе і рідних.

В силу того, що Миколай прославився, як захисник всіх нужденних і невинно засуджених, а також як миротворець, зараз його можна попросити про закінчення війни і швидке повернення солдатів додому. Щоб проявити повагу до святого, господині будинку накривають пишні столи, а вся сім'я збирається разом і обговорює нагальні справи.

Що не можна робити 11 серпня в день Миколи Чудотворця:

Крім щорічних традицій, православна церква попереджає віруючих про заборони, які не можна ігнорувати. У день святого Миколая категорично заборонено:

сваритися, заздрити і лихословити;

ображатися і пліткувати;

відмовляти в допомозі нужденним;

здійснювати окультні і магічні обряди;

пити спиртні напої;

засуджувати або обговорювати кого-небудь;

давати гроші в борг.

Ідеально – в святковий день не працювати, але якщо ви не вважаєте себе глибоко віруючою людиною, то вас ця заборона не стосується. Проте, по дому або в городі краще важкої фізичної роботи не виконувати. Також варто утриматися від рукоділля, прання, прибирання, шиття і в'язання.

Прикмети на день святого Миколая: