На ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону камера спостереження зафіксувала незвичайного гостя – ведмедя, який підійшов впритул до об'єктива. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

На оприлюднених прикордонниками кадрах тварина зазирає просто в камеру, ніби розглядаючи незнайомий предмет. Після цього ведмідь спокійно продовжив свою прогулянку.

🐻Ведмідь зазирнув просто в об'єктив камери спостереження прикордонників На ділянці Чернівецького загону в об’єктив потрапив несподіваний гість. Переконався, що його помітили, і продовжив прогулянку. А якщо й ви вирушаєте в гори – пам’ятайте, що ведмеді тут не туристи, а місцеві. Не порушуйте їхній особистий простір. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У Держприкордонслужбі з гумором прокоментували появу лісового мешканця, зазначивши, що той переконався, що його помітили, і пішов далі. Водночас прикордонники нагадали туристам про необхідність дотримуватися обережності під час походів у гори та не наближатися до диких тварин.

«Ведмеді тут не туристи, а місцеві. Не порушуйте їхній особистий простір», – наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, у серпні 2025 року прикордонники на Львівщині повідомили, що фотопастки в прикордонній зоні Самбірського району регулярно фіксують диких тварин, зокрема ведмедів і вовків. Камери встановлені на ділянці відповідальності 7-го прикордонного Карпатського загону.