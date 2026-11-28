На Буковині ведмідь зазирнув просто в камеру прикордонників (відео)
Дика тварина зазирнула просто в об'єктив, а потім продовжила свою прогулянку
На ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону камера спостереження зафіксувала незвичайного гостя – ведмедя, який підійшов впритул до об'єктива. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.
На оприлюднених прикордонниками кадрах тварина зазирає просто в камеру, ніби розглядаючи незнайомий предмет. Після цього ведмідь спокійно продовжив свою прогулянку.
У Держприкордонслужбі з гумором прокоментували появу лісового мешканця, зазначивши, що той переконався, що його помітили, і пішов далі. Водночас прикордонники нагадали туристам про необхідність дотримуватися обережності під час походів у гори та не наближатися до диких тварин.
«Ведмеді тут не туристи, а місцеві. Не порушуйте їхній особистий простір», – наголосили у ДПСУ.
Нагадаємо, у серпні 2025 року прикордонники на Львівщині повідомили, що фотопастки в прикордонній зоні Самбірського району регулярно фіксують диких тварин, зокрема ведмедів і вовків. Камери встановлені на ділянці відповідальності 7-го прикордонного Карпатського загону.
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