Український телеведучий Андрій Бєдняков опублікував щемливий допис у день народження своєї матері, якої не стало навесні 2022 року. Про це пише «Главком».

Шоумен зізнався, що має зовсім небагато її світлин, адже всі сімейні архіви залишилися в окупованому Маріуполі, тож йому доводиться переглядати та публікувати одні й ті самі кадри.

Покійна мати Андрія Бєднякова фото: Andrii Biedniakov/Facebook

Бєдняков поділився, що під час зустрічей із молоддю його часто запитують, що б він змінив у минулому чи порадив би собі 15-річному. За словами ведучого, він прийняв би весь свій досвід, проте має один великий жаль – недостатню кількість теплих слів, сказаних мамі.

«Єдине, що я б змінив – я би частіше казав Мамі, що я її люблю. І саме це я би сказав собі 15-річному. Про це я дійсно жалкую. Тому, шановні підлітки, які мене читають: кажіть мамам «я тебе люблю» настільки часто, наскільки це можливо. Бо коли «не можливо», то страшно. Бо вони ті, хто люблять просто так. І назавжди», – наголосив телеведучий.

Наприкінці звернення він із теплотою додав, що сьогодні випав сніг, а він вийшов на вулицю в кросівках, проте заспокоїв маму, що вдягнув шапку й довгу куртку, та закликав підписників зателефонувати своїм матерям, поки є така змога.

Мама Андрія Бєднякова померла у квітні 2022 року – про втрату ведучий повідомив у соцмережах 6 квітня. На початку повномасштабного вторгнення його рідні перебували в обложеному Маріуполі. За словами Бєднякова, здоров'я матері стрімко погіршувалося з кожним вибухом. Згодом близьким вдалося вибратися з міста, після чого сестра повідомила телеведучому, що жінка вже тривалий час перебувала в комі – родичка приховувала це, щоб не травмувати брата, і зізналася, що найбільше боялася ховати матір просто біля під'їзду, як це вимушено робили інші жителі міста.

Раніше український телеведучий Андрій Бєдняков у своєму Instagram показав, які листи отримує в особисті повідомлення від росіян.

Жителька країни-агресора написала телеведучому, що його нібито ще за довго до війни «завербували». Недовго думаючи Бєдняков відповів на маячню і влучно поставив на місце росіянку.