У Черкасах 27 листопада комунальники спиляли яблуню, яка понад 70 років росла на площі біля обласного драматичного театру. Дерево було місцевою пам'яткою, однак його вирішили видалити через аварійний стан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста Олексія Юріна та місцеве видання «18000».

За словами Юріна, яблуня росла на площі ще до появи будівлі театру та, ймовірно, до утворення Черкаської області. Вона стала одним із символів Черкас. Дерево малювали художники, про нього писали вірші та розповідали під час екскурсій містом.

«Легендарної черкаської яблуні більше немає. Дереву було понад 70 років», – написав Юрін.

Так виглядає місце, де понад 70 років росла знаменита черкаська яблуня фото: 18000.com.ua

Директор Черкаського драматичного театру Руслан Паскалов пояснив, що понад пів року тому від яблуні відламалася велика гілка. Після цього він звернувся до міськвиконкому з проханням обстежити дерево та з'ясувати, чи можна його зберегти. У профільному управлінні Черкаської міської ради видали дозвіл на видалення яблуні, визнавши її аварійною.

У травні негода пошкодила яблуню на площі Черкаського драмтеатру фото: 18000.com.ua

Після пошкодження дерева зламану гілку прибрали, а стовбур обробили. За інформацією журналістів, цього року яблуня ще плодоносила. На місці спиляного дерева планують висадити нове. Водночас директор театру вважає, що це не має бути фруктове дерево.

На запитання журналістів, чому керівництво театру заздалегідь не попередило містян про намір спиляти яблуню, яка мала символічне значення для Черкас, директор театру Руслан Паскалов прямо не відповів. Натомість він наголосив, що дерево перебувало в аварійному стані та становило небезпеку для перехожих.

Нагадаємо, житель Сміли Олексій Буряченко 22 листопада розрізав вирощений на своїй ділянці 350-кілограмовий гарбуз і роздав шматки всім охочим. На запрошення, яке чоловік опублікував у соцмережах, відгукнулися десятки людей.