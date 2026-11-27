У п’ятницю, 27 листопада, в місті Мостиська Львівської області відбулася урочиста церемонія перепоховання 115 військовослужбовців Війська Польського. Вони загинули у вересні 1939 року, боронячи Львів від нацистських військ. Про це пише «Главком» із посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Перед похованням у місцевому костелі відправили панахиду, після чого останки бійців із військовими почестями віддали землі на міському кладовищі.

На церемонії були присутні українські та польські посадовці. Українську сторону представляли керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, його заступники Юлія Гнатюк і Тиміш Мартиненко-Кушлянський, керівниця профільного управління УІНП Вікторія Яременко та перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Від Польщі долучилися представники польського Інституту національної пам’яті (IPN), тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч та державний секретар Канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

фото: Український інститут національної пам'яті

Під час виступу очільник УІНП Олександр Алфьоров підкреслив важливість гідного вшанування полеглих і результативної співпраці двох країн у питаннях історичної пам’яті. За його словами, на це перепоховання чекали десять років, і його реалізація стала вагомим кроком, що відкриває простір для подальшої спільної роботи України та Польщі.

фото: Український інститут національної пам'яті

Подія стала підсумком відновленого двостороннього діалогу. Зокрема, організацію поховання узгоджували 14 жовтня 2026 року у Львові під час першої за тривалий час офіційної робочої зустрічі керівництва українського та польського інститутів національної пам’яті.

Церемонії передували пошукові дослідження та ексгумація, які тривали впродовж серпня-вересня 2026 року на старому Голосківському кладовищі у Львові. Роботи відбувалися за підтримки та безпосереднього нагляду фахівців УІНП. Таким чином, понад через 87 років після загибелі польські воїни отримали гідне місце спочинку, що засвідчило спільну повагу обох держав до історії та людської гідності.

Раніше повідомлялося, що з 4 по 10 листопада на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області) проводитимуться пошукові дослідження останків мешканців села, які загинули у лютому 1945 року.

«Дослідження здійснюватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників фундації «Свобода і Демократія», Інституту національної пам’яті Республіки Польща. Пошукові дослідження є частиною виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань», – йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам'яті.