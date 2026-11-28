Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує штаб-сержанта Віктора Камінського, який помер 13 вересня 2023 у Харкові.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: село Хажин Житомирської області, 29 серпня 1972 року.

село Хажин Житомирської області, 29 серпня 1972 року. Освіта: професійно-технічне училище №4 міста Бердичева.

професійно-технічне училище №4 міста Бердичева. Підрозділ: 25-та окрема повітрянодесантна бригада.

25-та окрема повітрянодесантна бригада. Дата загибелі: 13 вересня 2023 року.

Був відданим сім'ї та Батьківщині

Віктор Камінський навчався у професійно-технічному училищі №4 міста Бердичева. Після строкової служби вирішив продовжувати військову кар'єру, однак згодом демобілізувався. Зайнявся ремонтом електротехніки як приватний підприємець.

«Мій чоловік був чесним, відповідальним, відданим сім'ї та Батьківщині. Найкращим», – сказала дружина Світлана Камінська.

Через стан здоров'я зміг потрапити у військо лише з шостої спроби

У березні 2014 року повернувся до війська, служив у 26-й окремій артилерійській бригаді. Після поранення отримав статус інваліда війни ІІ групи.

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Віктор добровільно вирішив мобілізуватися, однак через проблеми зі здоров'ям зміг повернутися у лави військових лише із шостої спроби.

Віктор Камінський служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. Був головним сержантом взводу, мав псевдо Бандера.

Не витримало серце: воїн помер у харківському шпиталі

13 вересня 2023 року штаб-сержант Віктор Камінський помер від інфаркту у військовому шпиталі Харкова. Йому був 51 рік.

Посмертно захисника нагородили відзнакою «Комбатантський хрест».

Поховали воїна на Алеї Слави цвинтаря у Бердичеві. У нього залишилися дружина, названі син і донька.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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