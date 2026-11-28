Потрапив на фронт лише з шостої спроби. Згадаймо Віктора Камінського
Після поранення в зоні АТО захисник мав статус інваліда війни ІІ групи
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує штаб-сержанта Віктора Камінського, який помер 13 вересня 2023 у Харкові.
- Місце і дата народження: село Хажин Житомирської області, 29 серпня 1972 року.
- Освіта: професійно-технічне училище №4 міста Бердичева.
- Підрозділ: 25-та окрема повітрянодесантна бригада.
- Дата загибелі: 13 вересня 2023 року.
Був відданим сім'ї та Батьківщині
Віктор Камінський навчався у професійно-технічному училищі №4 міста Бердичева. Після строкової служби вирішив продовжувати військову кар'єру, однак згодом демобілізувався. Зайнявся ремонтом електротехніки як приватний підприємець.
«Мій чоловік був чесним, відповідальним, відданим сім'ї та Батьківщині. Найкращим», – сказала дружина Світлана Камінська.
Через стан здоров'я зміг потрапити у військо лише з шостої спроби
У березні 2014 року повернувся до війська, служив у 26-й окремій артилерійській бригаді. Після поранення отримав статус інваліда війни ІІ групи.
Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Віктор добровільно вирішив мобілізуватися, однак через проблеми зі здоров'ям зміг повернутися у лави військових лише із шостої спроби.
Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. Був головним сержантом взводу, мав псевдо Бандера.
Не витримало серце: воїн помер у харківському шпиталі
13 вересня 2023 року штаб-сержант Віктор Камінський помер від інфаркту у військовому шпиталі Харкова. Йому був 51 рік.
Посмертно захисника нагородили відзнакою «Комбатантський хрест».
Поховали воїна на Алеї Слави цвинтаря у Бердичеві. У нього залишилися дружина, названі син і донька.
Молитва за полеглих воїнів
Молитва за воїнів, які відійшли до Тебе, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, у важкі роки захищали українську Батьківщину від чужих орд. Прийми з миром душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за благополуччя і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Помилуй твоїм милосердям захисників соборної української землі, прости їм усі гріхи, в цьому житті скоєні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Даруй їм вічне життя торжестві і славі переможців разом з усіма, хто воював під прапором Хреста твого проти диявола
Амінь.
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