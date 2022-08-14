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14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні відзначають Медовий Спас (Маковія)
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується їсти продукти тваринного походження

Сьогодні, 14 серпня, в Україні відзначають День працівників будівельної галузі (День будівельника) та День працівників ветеринарної медицини. Кожен рік 14 серпня православні християни відзначають Медовий Спас. Після цього свята починається великий Успенський піст.

День працівників будівельної галузі (День будівельника)

Щорічно у другу неділю серпня відзначається День будівельника
Щорічно у другу неділю серпня відзначається День будівельника
фото з відкритих джерел

Кожен рік друга неділя серпня в Україні ознаменована святкуванням Дня будівельника – професійного свята не тільки робочих, а всіх працівників будівельної промисловості (інженери, виконроби, ремонтні спеціалісти, робітники ЖКГ та інші). 

День будівельника - це професійне свято встановлене в 1993 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Відзначається щорічно у другу неділю серпня.

День працівників ветеринарної медицини

14 серпня відзначається День ветеринара
14 серпня відзначається День ветеринара
фото з відкритих джерел

Друга неділя серпня в Україні припадає на День спеціалістів ветеринарної медицини. Свято затверджено указом президента у 2001 році. 

У 2022 році День працівників ветеринарної медицини припадає на 14 серпня.

Саме слово «ветеринар» має латинське коріння. Ветеринарія – доволі давня галузь. З того самого часу, як людина приручила тварину, з’явилась потреба в її лікуванні. Перша ветеринарна школа з’явилася у Франції в XVIII сторіччі за особистою ініціативою Людовика XV.

Маковея або Медовий спас

Щороку 14 серпня православний світ відзначає свято Маковея
Щороку 14 серпня православний світ відзначає свято Маковея
фото з відкритих джерел

14 серпня святкують Маковея або Медовий спас. Це перших з трьох літніх свят на честь Спасителя. За традицією, цього дня люди йдуть до церкви і беруть з собою баночку меду нового врожаю, мак і воду. Все освячують, а мед радять залишити як милостиню.

Цього дня також освячують в храмі спеціальні букети–обереги, або як кажуть в народі «маковійчики». Люди вважали, що свято Маковея – це поєднання українських традицій і християнських легенд. Свято саме цього місяця теж не спроста, адже саме серпень вважають місяцем нового врожаю та щедрості природи.

У серпні збирають свіжий мед, саме до Першого Спаса, достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів. І, звісно, збирають мак, звідки й народна назва, Маковея.

Що можна і не можна на Маковія

На Маковія треба назбирати польових квітів та підготувати баночку меду або води, щоб принести їх у храм та освятити на водосвятному молебні. Це – давня традиція принесення у домівку благословення Господнього.

Щодо вживання їжі, то треба пам’ятати, що це – перший день посту. Для вірян головне – від цього дня намагатися не вживати м’ясо, рибу, молоко, яйця.

Народні прикмети на 14 серпня:

  • Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.
  • Троянди відцвіли – холоду скоро настануть.
  • Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.
  • Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.
  • Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.
  • Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Що не рекомендується робити 14 серпня:

  • Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок поста)
  • Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
  • Займатися прибиранням або важкою роботою.

У кого іменини 14 серпня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.

Теги: свято свята традиції

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