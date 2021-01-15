15 січня – яке сьогодні свято, традиції і заборони

Не потрібно лаятися і скандалити в цей день

15 січня в Україні православна церква відзначає День пам'яті святого Серафима Саровського. У народі по іншому ще називають Сильвестров день.

Серафим Саровський

Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять римського єпископа Сильвестра I, шанованого в лику святителів. З’явився на світ в Римі, батьки його були християнами. У 284 році за правління Діоклетіана Сильвестр прийняв сан священика. Під час гонінь на християн святий піддавався репресіям за те, що займався похованням вбитих мучеників.

Існує легенда, що Сильвестр зміг звернути до християнства імператора Костянтина, який був язичником. Відповідно неї, імператор проводив гоніння на християн і в покарання за це захворів на проказу. Тоді він попрямував до Сильвестру і попросив про зцілення.

Святитель хрестив Костянтина, після чого він благополучно одужав. На знак подяки імператор вводить привілеї для християн, оголошує єпископа Риму главою духовенства, зводить храми. Помер святий Сильвестр 31 грудня 335 р.

Традиції та звичаї

Сильвестров день вважався курячим святом. На Русі існує повір’я, що 15 січня семирічний півень чорного кольору відкладає яйце в гної, а 4 червня з яйця з’являється на світ цар змій Василіск.

У міфології Змій Василіск – це крилатий змій з пташиним дзьобом і «двома хоботами», який живе в неприступних горах і ніколи не сідає на землю, тільки на каміння. Місця, в які він починає літати, спустошуються. Вбити стрілою змія не можна, його можна тільки спалити.

У цей день селяни оберігали курники, з метою захисту їх обкурювали. Щоб курочки добре неслися, а курчата не гинули, в сарайчику вішали «курячого бога» – знайдений в землі камінь з отвором посередині. Розмір камінчика був приблизно з гусяче яйце. Через отвор просмикували нитку і вішали талісман в курнику.

У Селіверстов день заговорювали людей, які страждають лихоманками. Хвороби уособлювали в образах 12 лихоманок – дочок царя Ірода, призначених мучити рід людський. Над хворим читали спеціальну змову.

Серафиму Саровському молилися про позбавлення від хвороб ніг. У церкві замовляли молебень і читали спеціальну молитву.

Що не можна робити в цей день

15 січня, вважалося, що не потрібно їсти м’ясо. Особливий наголос було зроблено на птицю. Це для того, щоб щастя з хати не відлетіло.

Не потрібно лаятися і скандалити в цей день.

Також не рекомендується вести всякі судові тяжби.

Забороняється стригти волосся, бо вони будуть погано рости.

Прикмети

Коли півень рано співає, то потрібно очікувати відлиги.

Коли півень співає пізно ввечері, то потрібно очікувати, що зміниться погода.

Коли ввечері змінюється хмарність, то теж чекайте зміна погодних умов.

Якщо буде сніжна буря, то чекайте сильних морозів через кілька днів.

Коли Місяць яскрава та у неї гострі роги, то очікуйте вітряної погоди.

Якщо сорока буде шукати притулку серед житла, то очікується заметіль.

Іменини

15 січня День ангела відзначають: Василь, Серафим, Сильвестр, Юліанія (Юліана, Юляна, Уляна).