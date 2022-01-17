17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні обов'язково потрібно з'їсти хоча б трохи меду

17 січня православна церква відзначає передсвято Богоявлення, собор 70-ти апостолів. У світі святкують Міжнародний День дитячих винаходів.

Собор 70 апостолів

Православні церковники встановили 17 січня як День шанування Собору 70 святих апостолів, щоб запобігти незгоди у їх шануванні та нагадати про рівноправність кожного з них.

Перед своєю останньою проповіддю у Галілеї Христос обрав 70 апостолів. На відміну від 12 євангелістів, у цих апостолів було тимчасове призначення «вісників». Їхня місія полягала у розповсюдженні інформації щодо приходу Христа. Вони по двоє ходили по містах та проповідували Євангеліє.

Собор 70 апостолів складався з тих, хто бачив чи чув Господа та їх послідовників. Деякі з 70 вісників були учнями апостолів з дванадцяти та супроводжували їх. Серед них послідовники євангеліста Павла – Тимофій, Лука, Тит, святий Марк, учень апостола Іоанна Богослова – святий Прохор. Багато з них були заарештовані за свої проповіді та померли мученицькою смертю.

Після того, як зійшов Святий Дух, апостоли почали проповідувати по всьому світу. Головна заслуга 70 апостолів – вони започаткували шанування Святої Трійці.

Міжнародний День дитячих винаходів

Сьогодні у всьому світі відзначається Kid Inventors' Day - День дитячих винаходів або, в іншому перекладі, День дітей-винахідників.

Символічно, що датою Дня обраний День народження одного з видатних американців - державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Чудово, що свій перший винахід - пару ластів для плавання, які надягали на руки, - Бен Франклін винайшов у віці 12 років.

Юний співвітчизник Франкліна, 13-річний Бенні Бенсон в 1926 році відправив свій ескіз на конкурс Державного прапора Аляски. Синій колір символізує небо і офіційна квітка штату незабудка, зображення сузір'я Великої Ведмедиці і Полярної зірки привели хлопчика до перемоги. Безсумнівно, прапор Аляски і сьогодні виглядає дуже стильно.

Можна перераховувати дитячі винаходи нескінченно, згадуючи і рукавички без пальців, і паперовий пакет з квадратним дном і калькулятор - все це принесли в наше життя геніальні уми юних винахідників. У День дитячих винаходів проходять численні демонстрації нових винаходів, конкурси, нагородження. Завжди лунає веселий сміх, жарти, музика, тому що винаходити - це природний стан усіх дітей.

Міжнародний день канатної дороги

Також 17 січня святкують Міжнародний день канатної дороги. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1871 року був виданий патент на канатну дорогу. Проєкт заснував американець британського походження Ендрю Сміт Голідей, а головним інженером став Вільям Еппелшмеймер. Цим людям знадобилося 2 роки, щоб збудувати вагончики, які за допомогою спеціального механізму кріпляться на міцні шахтарські канати. Перша канатна дорога була названа Clay Street Hill Railroad в Сан-Франциско, а її пасажирами стали мешканці міста. Відкрилася вона 1 вересня 1873 року.

Традиції і звичаї

Хоча 17 січня Православна церква і шанує пам’ять преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії, в народній свідомості цей день асоціюється з Зосимою Соловецьким, одним із засновників Соловецького монастиря, який вважається покровителем бджолярів. У цей день Зосиму моляться про хороший збір меду. І хоча пам’ять святого відзначається в інший день, цю дату в народі прозвали Зосима-пасіка.

Щоб задобрити Зосиму на стіл обов’язково ставили мед як в чистому вигляді, так і в стільниках, а також приготовані з нього ласощі, наприклад, медові іриски або пряники.

Дівчата в цей день ворожать на судженого, бажання і долю.

Народні прикмети

Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильне повінь

Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду

Чоловік, який народився в колах в цей день буде дуже прозорливим. В якості талісмана йому рекомендують носити лазурит і гранат

Якщо небо в цей день безхмарне, то сильні морози будуть стояти ще досить довго

Якщо в день Феоктиста, 17 січня, народжується дитина, то він буде володіти таємним знанням

Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка чортополоха – щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу

Якщо хмари 17 січня висять низько – це віщує заметіль

Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце і мороз

Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду

Якщо чується крик лисиці в цей день – чекай негоду

Якщо в цей день іде сніг – прикмета до того, що бджоли будуть гарно роїтися

Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, значить, бажання збудеться. До речі, якщо справа виявиться Чумацький шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя

Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з житла підуть усі злі сили, які вводять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають в дім і з домочадцями не розмовляють.

Що не можна робити

Нікому не можна міняти роботу в цей день

Не можна 17 січня підглядати і підслуховувати

Не можна розповідати про свої плани.

Іменини

17 січня День ангела імені відзначають: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.