17 травня: День народження інтернету і вшановування пам’яті мучениці Пелагеї

Усе про цей день, яке церковне свято, прикмети та що не можна робити

У середу 17 травня православні християни вшановують пам'ять діви Пелагеї Тарсійської. В Україні та світі святкується День пульмонолога. Також світова спільнота відзначає День народження інтернету і Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Щороку 17 травня відзначається медичне професійне свято – Всесвітній день пульмонолога. Подію започатковано у 1997 році.

Лікарі цієї спеціальності відповідають за здоров’я легень та дихальних шляхів. Пульмонологія йде поруч з реаніматологією та інтенсивною терапією.

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Метою Дня пульмонолога є подяка лікарям за їхню нелегку, відповідальну та вкрай важливу діяльність, підвищення поінформованості суспільства щодо небезпечності пульмонологічних захворювань та залучення до профілактики.

фото з відкритих джерел

Також 17 травня кожного року відзначається Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 27 березня 2006 року (раніше, з 1969 року, свято існувало під назвою Міжнародний день електрозв’язку).

Дату святкування обрали на честь дня укладення першої Телеграфної Угоди та заснування Телеграфного Союзу, що здійснилось цього дня у 1865 році у Парижі.

фото з відкритих джерел

Крім того, сьогодні – День народження інтернету. Саме 17 травня 1991 року ухвалено єдиний стандарт World Wide Web. Інтернет – надзвичайно широка технологія, яка постійно змінюється, тому неможливо визначити одну людину, яка б було його винахідником. Цікаво, що деякі вчені, зокрема Нікола Тесла, висували ідеї створення всесвітніх інформаційних систем задовго до появи сучасних можливостей. Роботу над проєктом World Wide Web почав 1989 року Тімоті Бернерс-Лі, який працював у Європейській організації ядерних досліджень.

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фото: Pixabay

Інтернет – система гіпертекстових веб-сторінок, або «всесвітня павутина». Звичної для нас форми онлайн-світ набув 17 травня 1991 року, коли і було прийнято єдиний стандарт для всіх веб-сторінок в інтернеті. Тоді ж з'явився і перший веб-сайт.

Яке церковне свято

Народне свято Пелагеї Заступниці відзначається 17 травня 2021 року (дата за старим стилем – 4 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять Пелагеї Тарсійської, діви. Святу Пелагею на Русі шанують як покровительку і захисницю невинних дівчат і птахів. Тому свято і назвали «Заступницею».

фото з відкритих джерел

Історія свята

Пелагея жила в III столітті в Тарсі, Мала Азія. Її батьки були заможними і змогли забезпечити дочці чудову освіту. Одного разу Пелагею побачив прийомний спадкоємець імператора Діоклетіана і зачарувався її красою. Але дівчина відмовила йому. Вона визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.

Після Хрещення Пелагея хотіла привести до Істинного Бога і свою матір. Але та упиралася в своїх помилках, відмовилася і насильно привела Пелагею в будинок спадкоємця. Той розумів, що після відкриття таємниці віросповідання Пелагеї її піддадуть мукам і стратять, не витримав цього і наклав на себе руки.

Мати дівчини оскаженіла від того, до чого Пелагея довела спадкоємця, і відвела доньку до правителя на суд. Діоклетіану сподобалася Пелагея. Він запропонував їй стати його дружиною. Дівчина відмовила. Тоді імператор наказав надати мученицю тортурам і стратити. Це сталося в 287 році.

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Традиції та обряди

У цей день просять допомоги і заступництва у святої Пелагеї ті, кого незаслужено образили. Роблять заготовки для виготовлення кленових, березових або липових дерев'яних ложок із розписом і різьбленням.

Проводять обряд, який відлякує шкідників і нечисту силу від городів і полів. Для цього беруть непотрібний горщик з щербинкою або тріщиною і встановлюють його в центрі грядок. Увечері виходять в поле, виривають з коренем кущ кропиви і ставлять його в горщик.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується стригти нігті або волосся. Вважається, що разом з ними можна позбутися від декількох років життя. Тому всі походи в салони краси краще відкласти на інший день.

Не варто в цей день дарувати ікони. Наші предки вірили, що в іншому випадку це може згубно позначитися на долі дарувальника. А підносити перли 17 травня – до печалі і сліз.

Не слід різати і їсти птицю в цей день. Правда, ця заборона стосується тільки тих, хто розводить курей і півнів – інакше вони перестануть водитися.

Не можна брати в руки ножі і розводити вогонь. У цей день нечиста сила може зробити так, що трапиться пожежа або хтось сильно пораниться.

Народні прикмети

Злива в цей день – до хорошого урожаю цього року.

Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.

Якщо терен зацвів, значить, до кінця місяця буде холодно.

Калина розпустила квіти – прийшов час для посадки огірків, гарбуза, кукурудзи і бобових.

Якщо журавлі в'ють гнізда більше по низинах – зерно можна садити і в темних, вологих ділянках. Якщо їх гнізда розташовані по верхах, значить, урожай буде в низинах.

Зграйки горобців віщують вітряну погоду.

Безліч хрущів говорить про швидку посухи.

Народжені в цей день можуть розуміти тварин і птахів.

Пам’ятні дати 17 травня

1718 рік – британський юрист Джеймс Пакл отримав патент на перший у світі кулемет;

1792 рік – на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду «Платановий пакт», яка поклала початок нью-йоркській біржі;

1861 рік – перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу туристичну групу (з Лондона до Парижу);

1877 рік – у бостонському офісі встановлено перший у світі телефонний розподільний щит;

1883 рік – у США відбулася прем'єра шоу «Дикий Захід»;

1887 рік – перший страйк шахтарів Донбасу;

1916 рік – у Великій Британії вперше у світі здійснено перехід на літній час;

1928 рік – Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1934 рік – в Аргентині вийшов перший номер української газети «Наш клич»;

1942 рік – почався наступ німецьких військ під Харковом;

1973 рік – у Білому домі стартували слухання з Вотергейтського скандалу;

1978 рік – швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього;

2000 рік – у Копенгагені під час фіналу Кубка УЄФА турецький «Галатасарай» після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський «Арсенал» по пенальті 4:1.

Іменини

У середу, 17 травня, День ангела відзначають Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.