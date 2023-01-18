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18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 січня – Водохресний Святвечір, Голодна кутя
фото з відритих джерел

Сьогодні ні в якому разі не можна плакати

У середу, 18 січня, відзначають:

  • День Вінні Пуха

Свято було створено, щоб вшанувати автора дитячих книжок-історій, який створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Александр Мілн народився 18 січня 1882 року в Хампстеді, Лондон, Великобританія.

  • День технічного обслуговування

У США придумали спеціальне свято, щоб показати, наскільки важливим для правильної роботи техніки є вчасне її обслуговування. Запровадили його для того, щоб привернути увагу споживачів до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже наслідки відмови від цього можуть бути катастрофічними.

  • День запалювання маяка

Невідомо, кому належить ідея створення цього дивовижного свята, але для багатьох ця подія є символом романтики і надії.

  • День тлумачного словника або тезауруса

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Тезаурус – словник, який прагне дати опис лексики мови в усьому обсязі і повноті. Термін «тезаурус» походить від латині і буквально означає «скарб», «скарбниця».

Дата була обрана на честь дня народження британського лікаря, лексикографа Пітера Марка Роже, який створив відомий Тезаурус Роже (один із перших в історії відомих ідеографічних словників). Народився він 18 січня 1779 року.

Яке релігійне свято

У цей день християни готуються до великого двунадесятого свята Хрещення Господнього. Це особливий вечір, який входить в перелік різдвяних свят і передує одній із найважливіших подій в житті Ісуса Христа – хрещенні в річці Йордан. На Хрещенський Святвечір традиційно встановлений піст. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають «голодною».

Народні прикмети

  • Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
  • Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
  • Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.
  • На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.
  • Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.
  • Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Що не можна робити

  • Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.
  • Не рекомендується вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають «Голодною кутею», перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.
  • Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте сьогодні.

Іменини

У середу, 18 січня, іменини відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.

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Теги: церква свята хрещення урожай словник традиції

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