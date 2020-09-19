  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    Сьогодні День народження&nbsp;&laquo;Смайлика&raquo; - 19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні День народження «Смайлика»

    19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року

    Сьогодні, 19 вересня, відзначають Всесвітній день донора кісткового мозку, День фармацевтичного працівника України та День винахідника і раціоналізатора України.

    Також сьогодні День народження «Смайлика». 19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть поспіль: двокрапку, дефіс і закривальну дужку.

    Це було зроблено для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп'ютері. Зрештою ідея Фалмана стала фактично революційною в електронному лексиконі.

    23_10

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри і борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.

    Народні прикмети й традиції

    У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події і питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву. 19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.

    • Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
    • Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
    • Якщо людина народилася 19 вересня, то її талісманом є аметист.
    • Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні строго заборонено працювати.
    • Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
    • Не можна сильно наїдатися.
    • Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.

    Іменини:

    У суботу, 19 вересня, День ангела відзначають Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло

    свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies