19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року
Сьогодні, 19 вересня, відзначають Всесвітній день донора кісткового мозку, День фармацевтичного працівника України та День винахідника і раціоналізатора України.
Також сьогодні День народження «Смайлика». 19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть поспіль: двокрапку, дефіс і закривальну дужку.
Це було зроблено для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп'ютері. Зрештою ідея Фалмана стала фактично революційною в електронному лексиконі.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри і борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.
Народні прикмети й традиції
У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події і питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву. 19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.
- Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
- Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
- Якщо людина народилася 19 вересня, то її талісманом є аметист.
- Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні строго заборонено працювати.
- Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
- Не можна сильно наїдатися.
- Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.
Іменини:
У суботу, 19 вересня, День ангела відзначають Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло