20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено струшувати воду з рук та робити подарунки

Сьогодні, 20 вересня, День HR-менеджера в Україні, Всесвітній день рису та міжнародний день студентського спорту. Віряни вшановують пам'ять великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста.

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День HR-менеджера в Україні

Третя середа вересня – свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом – День HR-менеджера.

У 2023 році День HR-менеджера припадає на 20 вересня. Перші професії, схожі на сучасний HR-менеджмент, з’явились ще в далекому 1835 році. Тоді вийшла постанова, яка регламентувала відносини між власниками заводів та найманих робітників. В цій постанові офіційно були визначені посади спеціалістів, які займались організацією праці робітників. В часи СРСР ця професія називалась «кадровик», яку замінила більш сучасна та прогресивна професія HR-менеджера.

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Всесвітній день рису

Незамінний продукт для приготування плову, ризото, супів, паельї, різних закусок, оцту, вина, десертів та ще безлічі страв і напоїв – це, звісно, рис. І якщо для європейців рис – це просто один з багатьох їстівних злаків, то для більш ніж половини населення світу, включно з усіма мешканцями Східної та Південно-Східної Азії, він є основним у харчуванні – в цих краях стравами з рису харчуються двічі або тричі на день. Не дивно, що споживання рису сформувало особливу культуру, а його виробництво має неабияке значення для економіки багатьох держав. Звісно, люди не змогли обійти своєю увагою цей поширений і водночас унікальний за властивостями продукт, тому заснували Всесвітній день рису, який щороку відзначається 20 вересня.

Суперечки щодо походження рису серед археологів і ботаніків тривають давно, проте найпоширенішою є думка, що вирощувати цю культуру почали в центральних областях Китаю, вздовж берегів річки Янцзи. На користь цієї версії свідчать унікальні рисові зерна віком 7000 років, знайдені на цій території. З Китаю злак потрапив до Індії, Індонезії, Кореї і Японії, а пізніше про нього дізналися європейці і мешканці Північної та Південної Америки.

Міжнародний день студентського спорту

Міжнародний день студентського спорту (International University Sports Day) – це всесвітнє свято, яке підкреслює ключову роль спорту у вищих навчальних закладах. Цей день, що відзначається щорічно 20 вересня, є свідченням синергії між академічними досягненнями та спортивною досконалістю.

Ідея присвятити день університетському спорту належить Міжнародній федерації студентського спорту (FISU). У 2015 році FISU запропонувала ЮНЕСКО заснувати міжнародний день, присвячений університетському спорту. Ця пропозиція була підтримана державами-членами ЮНЕСКО під час 38-ї сесії Генеральної конференції в Парижі в листопаді 2015 року.

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Відтак, 20 вересня було проголошено Міжнародним днем університетського спорту. Ця дата була обрана з огляду на її важливість в академічному календарі багатьох країн і збіг з датою проведення першого студентського чемпіонату світу, що відбувся в 1924 році.

Яке сьогодні релігійне свято

20 вересня в церковному календарі – день пам’яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і дітей їхніх Агапія і Феопіста. Якось Євстафій під час полювання побачив між рогами оленя образ розіп'ятого на хресті Ісуса. Він охрестився разом зі своєю дружиною Феопістією та дітьми: Агапієм та Феопістом. На долю Євстафія випало чимало випробувань. Спочатку померли всі його слуги, потім загинула домашня худоба, сам він розлучився з дружиною та дітьми.

Однак всі випробування Євстафій пережив без нарікань, лише молився Господу. Скоро чоловік воз'єднався зі своєю родиною. А згодом став воєначальником у війську імператора Траяна. Однак Траян помер і на престол сів язичник Адріан, який наказав влаштувати велике язичницьке свято. Євстафій відмовився приносити пожертви ідолам, за що розгніваний імператор його стратив.

Що не можна робити в цей день

Заборонено струшувати воду з вимитих рук.

Не можна робити подарунки.

Краще не йти до лісу, адже можна легко заблукати.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: дме північний вітер – скоро прийде похолодання, а якщо з південнго боку – попереду ще багато теплих днів;

Стоїть туман і літає павутина – до теплої осені, яка буде довгою;

На нижніх гілках багато шишок – чекайте на ранні заморозки, а якщо шишок більше вгорі – холодно буде наприкінці зими;

Західний вітер дме на вогку погоду восени, а північно-східний – на сильні зливи.

Вважалося, що цього дня, незалежно від погоди, потрібно висушити мокрий одяг сушитися на вулицю, щоб він увібрав в себе «сонячне» проміння, мороз чи дощ. Вдома запалювали свічку з церкви, а дзеркала мили святою водою. Так намагалися позбутися від нечистої сили на зиму.

Пам’ятні дати 20 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 вересня:

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1246 рік – в Орді за відмову поклонятися ідолам вбили Великого князя київського Михайла Всеволодовича;

1258 рік – освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;

1519 рік – починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;

1562 рік – між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;

1610 рік – полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захолює Москву;

1792 рік – у Королівстві Франція дозволяють розлучення;

1793 рік – Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);

1866 рік – до складу Королівства Пруссія входить Ганновер та Франкфурт;

1870 рік – завершується об'єднання Італії;

1919 рік – Нестор Махно і уряд УНР укладають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1920 рік – до Збаража та Вишневця вступають частини 6-ї польської армії;

1926 рік – очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 рік – відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 рік – ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;

1977 рік – до ООН вступає В'єтнам;

1991 рік – створюють Службу національної безпеки України (нині – СБУ);

1992 рік – на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;

2000 рік – влада Республіки Китай арештовує 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп'ютерного вірусу CIH ("ЧІХ"), названого за ініціалами автора (відомий також як "Чорнобиль", бо одна з його версій активується 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС);

2003 рік – на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;

2008 рік – відкриття першого в Україні IMAX-кінотеатру.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Євген, Олександр, Василій, Віталій.