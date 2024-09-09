Ілон Маск через три роки може стати першим у світі трильйонером

Статки Маска становлять $251 млрд і зростають на 110% за рік

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером. Такого висновку дійшла дослідницька група Informa Connect Academy, яка моніторить найбільші фінансові стани світу.

Зараз статки Маска становить $251 млрд і зростають приблизно на 110% на рік. Таким чином, зазначають дослідники, воно може досягти трильйона до 2027 року.

Другим – слідом за Маском – є кандидат у трильйонери названий індійський бізнесмен Гаутам Адані, співголова концерну Adani Group, який керує портами та аеропортами, енергетичними та гірничодобувними підприємствами. Якщо його компанії розвиватимуться з тією самою швидкістю, що зараз – на 123% на рік – він досягне трильйона у 2028 році.

Також, за прогнозами Informa Connect Academy, до 2030 року трильйонерами можуть стати виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг, індонезійський енергетичний магнат Праджого Пангесту, голова холдингу LVMH Бернар Арно та голова Meta Марк Цукерберг.

До слова, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса.

Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього. Маск також зазначив, що після цього частота польотів на Марс буде збільшуватися в геометричній прогресії, з метою створення самодостатнього міста на Марсі приблизно через 20 років.