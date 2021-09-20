20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

В цей день кожен повинен спробувати цибулину, щоб зміцнити здоров'я та не захворіти з початком осінніх холодів

20 вересня православні християни вшановують пам'ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день - через початок збирання цибулі на городах.

Луків день

Фото з відкритих джерел

Преподобний Лука Глубокореченський (Каппадокійський) народився і жив у державі Каппадокія (територія сучасної Туреччини). Він був ігуменом, наставників обителі, що носила назву «Глибокі річки». Даний монастир був відомий своїм жорстким і суворим способом життя. Основними принципами ченців були тяжка праця протягом дня, молитви весь вільний час і мінімум їжі. Також вони активно займалися просвітницькою роботою серед місцевого населення.

Ченці даної обителі постійно несли Боже слово всім віруючим, звертали у віру язичників. Лука був найзавзятішим прихильником цих правил і найбільш побожним ченцем. Все життя він прожив при монастирі і помер від старості у віці трохи більше 90 років.

Традиції свята

На Русі існувало безліч традицій, пов'язаних з цим святом. Цей день вважався сумним. По-перше, тому що бабине літо закінчувалося. По-друге, при чищенні цибулі у дівчат, жінок постійно текли сльози. Цибуля використовувалася для багатьох страв, солінь, заготовок. Дівчата заплітали волосся, в процесі молячись святому. Вони просили такі ж товсті золоті довгі коси, як ті, які в'яжуться з цибулин. Вважалося, преподобний Лука спеціально насилав гіркий плач, щоб дівчатам проплакатися над цибулею перед вступом у доросле життя.

Вважалося, що для зміцнення здоров'я і щоб відвести хвороби з початком осінніх холодів, 20 вересня обов'язково потрібно скуштувати цибулину. Особливим делікатесом були фаршировані м'ясом цибулини. Рецепт був простий. Цибулини обварювали в окропі, виймали серцевину, заповнювали її яловичиною або куркою. Потім запікали в печі, відварювали в бульйоні. Крім фаршированої цибулі на святкових столах красувалися цибульні супи, випічка, оладки, млинці.

Народні прикмети

Чорні хмари – до дощу.

Білі хмари – до негоди.

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.

Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.

Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

Що не можна робити сьогодні

Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.

Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.

Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

Іменини

У неділю, 20 вересня, іменини відзначають Іван, Лука, Макар.

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