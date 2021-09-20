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    20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    20 вересня &mdash; Луків день - 20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    20 вересня — Луків день
    Фото з відкритих джерел

    В цей день кожен повинен спробувати цибулину, щоб зміцнити здоров'я та не захворіти з початком осінніх холодів

    20 вересня православні християни вшановують пам'ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день - через початок збирання цибулі на городах.

    Луків день

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Преподобний Лука Глубокореченський (Каппадокійський) народився і жив у державі Каппадокія (територія сучасної Туреччини). Він був ігуменом, наставників обителі, що носила назву «Глибокі річки». Даний монастир був відомий своїм жорстким і суворим способом життя. Основними принципами ченців були тяжка праця протягом дня, молитви весь вільний час і мінімум їжі. Також вони активно займалися просвітницькою роботою серед місцевого населення.

    Ченці даної обителі постійно несли Боже слово всім віруючим, звертали у віру язичників. Лука був найзавзятішим прихильником цих правил і найбільш побожним ченцем. Все життя він прожив при монастирі і помер від старості у віці трохи більше 90 років.

    Традиції свята

    На Русі існувало безліч традицій, пов'язаних з цим святом. Цей день вважався сумним. По-перше, тому що бабине літо закінчувалося. По-друге, при чищенні цибулі у дівчат, жінок постійно текли сльози. Цибуля використовувалася для багатьох страв, солінь, заготовок. Дівчата заплітали волосся, в процесі молячись святому. Вони просили такі ж товсті золоті довгі коси, як ті, які в'яжуться з цибулин. Вважалося, преподобний Лука спеціально насилав гіркий плач, щоб дівчатам проплакатися над цибулею перед вступом у доросле життя.

    Вважалося, що для зміцнення здоров'я і щоб відвести хвороби з початком осінніх холодів, 20 вересня обов'язково потрібно скуштувати цибулину. Особливим делікатесом були фаршировані м'ясом цибулини. Рецепт був простий. Цибулини обварювали в окропі, виймали серцевину, заповнювали її яловичиною або куркою. Потім запікали в печі, відварювали в бульйоні. Крім фаршированої цибулі на святкових столах красувалися цибульні супи, випічка, оладки, млинці.

    Народні прикмети

    • Чорні хмари – до дощу.
    • Білі хмари – до негоди.
    • Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
    • Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
    • Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
    • Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.
    • Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

    Що не можна робити сьогодні

    • Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.
    • Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.
    • Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.

    Іменини

    У неділю, 20 вересня, іменини відзначають Іван, Лука, Макар.

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    Теги: свята гроші хвороби традиції населення
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    20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони