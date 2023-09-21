21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У лютому 2002 року на підтримку рішення Генасамблеї ООН президент Кучма підписав указ про встановлення в нашій країні Дня миру.

21 вересня Україна святкує національний День миру

Сьогодні, 21 вересня, День миру в Україні та Міжнародний день миру. Віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Кодрата.

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Міжнародний день миру

Історію нашої цивілізації цілком можна назвати історією воєн – лише в минулому столітті людству довелося пережити дві світові війни, а локальні збройні сутички в різних місцях планети виникають постійно. На думку ООН, для припинення військових конфліктів у світі недостатньо урядових політичних угод – стійкий мир має базуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Саме цю ідею покладено в основу Міжнародного дня миру, який відзначається щороку 21 вересня і має на меті пропагувати мирні ініціативи та послаблювати військову напругу. 21 вересня національний День миру святкує й Україна – останнім часом це питання для нас є особливо актуальним.

Цікаво, що заснування Міжнародного дня миру не було пов’язане з жодною конкретною війною. Ідея цього свята належала двом країнам – Великобританії та Коста-Ріці, яка має особливу історію – з 1948 року там немає власної регулярної армії. Тож за ініціативою цих держав Генасамблея ООН в 1981 році проголосила день відкриття своєї сесії, тобто третій вівторок вересня, Міжнародним днем миру.

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Вперше свято відзначили у вересні 1982-го, а в 2001 році Генасамблея ООН мала розпочатися 11 вересня, в день сумнозвісних терактів у США. Тодішній генеральний секретар організації Кофі Аннан виступив із заявою, яка назавжди змінила характер Міжнародного дня миру – його було оголошено днем глобального припинення вогню та насилля. ООН закликала всі конфліктуючі сторони на планеті до 24-годинного перемир’я, аби подарувати надію людям, які змушені жити під пострілами, і продемонструвати, що досягти миру можливо.

В лютому наступного року на підтримку рішення Генасамблеї ООН український президент підписав указ про встановлення в нашій країні Дня миру. Згідно з ним, відзначати це свято належить 21 вересня кожного року, в Міжнародний день миру.

День європейського співробітництва

Європа – це суміш різних культур, мов, цінностей та економік. Саме тому мешканцям Європи потрібно навчитися розуміти один одного для реалізації максимального потенціалу. Для цього в рамках програми співробітництва регіонам виділяється близько 10 мільярдів євро. Ці гроші витрачаються на спільну працю над адаптацією до зміни клімату, соціальною інтеграцією мігрантів тощо. На практиці це відбувається за допомогою різноманітних проєктів, до яких залучаються різні регіони Європи. Коли об’єднуються зусилля – відкривається багато перспектив. До святкування приєдналися вже близько 30 країн.

Свято проходить за підтримки Європарламенту та Єврокомісії, Європейського комітету регіонів.

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День нульових викидів

День нульових викидів відзначають щороку 21 вересня з метою звернення уваги до проблеми забруднення атмосфери планети.

Ще у 80-х роках минулого століття в Канаді було запропоновано провести екологічне свято – зменшити викиди в повітря продуктів згорання вугілля, нафти та газу. А саме 21 вересня в 2008 році в США було запущено веб-сайт, який мав девіз «Дамо планеті один вихідний день на рік». Ресурс запропонував виділити один день на рік, коли заборонено робити викиди. Ініціативу підтримали більше 30 країн.

У цей день, як і в усі інші, пропонується зменшити викиди в атмосферу продуктів згорання.

Яке сьогодні релігійне свято

21 вересня в церковному календарі – день пам’яті апостола від сімдесяти Кодрата. Згідно з церковними переказами він навернув до християнства чимало язичників, що не могло не викликати ненависті у ідолопоклонників. Якось розлючена юрба язичників напала на Кодрата та побила його камінням. Кодрат залишився живим, але язичники його встигли схопити і кинути до в'язниці, де він помер від голоду.

Що не можна робити в цей день

У жодному разі нічого не піднімайте з перехрестя.

Також не варто стояти на порозі, тому що можна накликати в будинок біду.

Заборонено свататися, тому що пара скоро розпадеться.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує, якою вона буде в жовтні;

листя на березі починає жовтіти з верхівки – зима прийде рано;

багато горіхів та мало грибів – до сніжної і суворої зими;

день холодний, але вночі потепліло – зима буде сніжною і досить холодною;

дме північно-західний вітер – до морозної зими.

Вважалося, що цей день вважається вдалим для лікування легенів, обстеження здоров'я. В народі також дату називали вдалою для багатіїв і торговців. Вірили, що в цю дату можна розбагатіти, тому на цю дату призначали часто великі продажі чи переговори. Вірили, що це єдиний день в році, коли біснуються на землі злі духи, тому від них важко захиститися.

Пам’ятні дати 21 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 вересня:

1922 рік – американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави в Палестині;

1933 рік – у Лейпцизі починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 рік – у Лондоні ухвалюють рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 рік – відкривають Львівський театр опери і балету;

1991 рік – на референдумі 99% виборців голосують за незалежність Вірменії;

1998 рік – на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;

2000 рік – американська співачка Барбра Стрейзанд оголошує про те, що вона залишає сцену;

2019 рік – стартує український фестиваль Comic Con Ukraine 2019 у Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Георгій.