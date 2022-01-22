22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

22 січня в Україні відзначають День Соборності

У цей день варто прийти до лазні, щоб «змити з себе Святки» і швидше повернутись у робочий ритм

Сьогодні, у суботу, 22 січня, відзначається:

День Соборності

У цей день 1919 року було проголошено «Акт злуки» Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

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Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем 22 січня відзначають день Євстратія і Пилипа. Сьогодні радять навести лад у домі та викинути непотріб, щоб підготувати житло до весни.

А ще вірять, що 22 січня не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудешся старих проблем.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним.

Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.

Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.

У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.

Що не можна робити сьогодні

Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.

Не можна виганяти котів на вулицю.

Хто святкує день ангела

У суботу, 22 січня, іменини відзначають Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.