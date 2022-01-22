22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день варто прийти до лазні, щоб «змити з себе Святки» і швидше повернутись у робочий ритм
Сьогодні, у суботу, 22 січня, відзначається:
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День Соборності
У цей день 1919 року було проголошено «Акт злуки» Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
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День святкування Життя
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День попкорну в США
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День дідуся в Польщі
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем 22 січня відзначають день Євстратія і Пилипа. Сьогодні радять навести лад у домі та викинути непотріб, щоб підготувати житло до весни.
А ще вірять, що 22 січня не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудешся старих проблем.
Народні прикмети й традиції
- Якщо сьогодні ясна погода, то новий рік буде щасливим та врожайним.
- Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.
- Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.
- У цей день варто прийти до лазні, щоб змити з себе всю святкову безпечність та швидше повернутись у робочий ритм.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
- Не можна лаятись та сваритись, а також зациклюватись на негативних думках.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
- Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.
- Не можна виганяти котів на вулицю.
Хто святкує день ангела
У суботу, 22 січня, іменини відзначають Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.