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25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
В Україні 25 березня відзначається День Служби безпеки України

Цього дня не можна злитися і лаятися, інакше весь рік буде нещасним

Сьогодні, 25 березня, відзначається Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі і День служби безпеки України. У цей день відзначається Благовіщення Діви Марії у західних християн. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Феофана Сповідника. Крім того, сьогодні українці переходять на літній час.

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День служби безпеки України

25 березня 1992 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року відповідно до Указу Президента України №193/2001 у цей день відзначається День служби безпеки України.

Найважливішими напрямками діяльності цієї української спецслужби є розвідка і контррозвідка.

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) відзначається щорічно протягом кількох останніх років. Відповідна резолюція Генеральної асамблеї вийшла 17 грудня 2007 року.

Пам'ятні заходи, які проводяться в багатьох країнах 25 березня, присвячуються мільйонам людей, які стали свого часу жертвами рабства. Учасники програми намагаються зрозуміти, ким були ці люди, як склалися їхні долі, яку пам'ять вони змогли залишити про себе.

Благовіщення Діви Марії

25 березня католицька церква відзначає світле свято – Благовіщення Діви Марії, пов'язане з важливою євангельською подією – сповіщення архангелом Гавриїлом Діви Марії про майбутнє народження Спасителя.

Феофана

25 березня православні віряни шанують пам’ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює.

З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

Прикмети

  • Жінка переступила через кінську упряж – коню важко буде працювати.
  • Кінь у хліві голосно заіржав – на щастя.
  • Дерева інеєм покриті – до дощового червня.
  • Встановилася справжня весняна погода в цей день – літо буде непогожим.
  • Туман піднімається вгору – до дощу. Опускається вниз – до сонячної погоди.

Заборони

  • Не можна злитися і лаятися – весь рік буде нещасним.
  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, а також виносити сміття, щоб не викинути щастя.

Іменини

25 березня День ангела святкують: Григорій, Феофан, Семен, Симеон, Симон, Арон.

Теги: церква православна церква традиції свято

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