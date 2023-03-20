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Який подарунок від Сі Цзіньпіна міг отримати Путін? Нейромережа дала цікаву відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Який подарунок від Сі Цзіньпіна міг отримати Путін? Нейромережа дала цікаву відповідь
фото: з відкритих джерел

Путін міг би отримати від Сі Цзіньпіня гарний китайський посуд

Нейромережі міцно увійшли у наше життя і стали не тільки розвагою, а й джерелом інформації. Тож журналісти «Главкома» не могли не запитати декілька цікавих тем, що стосуються сьогоднішньої зустрічі очільників КНР та Росії. 

Зокрема, журналісти попросили ChatGPT згенерувати варіанти подарунків, які голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Москви може презентувати російському президентові Володимиру Путіну. З відповідним зверненням звернулися до чат-боту ChatGPT.

Популярна нейромережа відповіла, що зазвичай на таких зустрічах дарують символічні подарунки, що відображають культурні традиції та цінності країн. Наприклад, можливо, це були книги, образи, прикраси або інші сувеніри, що відображають культуру та національну спадщину Китаю та Росії.

Уточнивши питання для прогнозу ChatGPT, журналісти «Главкома» вирішили додати можливі варіанти попередніх подарунків китайського лідера. Зокрема, пізніше нейромережа нагадала, що 2019 року Сі Цзіньпін подарував главі держави-агресора двох панд, а 2018-го - китайський народний музичний інструмент та глиняну фігурку з обличчям Путіна. Виходячи з цього, чат-бот уточнив, що нинішній подарунок голови КНР може бути пов'язаний з гарним посудом або космосом.

ChatGPT не взялась прогнозувати перебіг перемовин лідерів двох держав,  а от про відношення Путіна до Сі Цзіньпіня зазначила наступне: 

«Ставлення Володимира Путіна до Сі Дзіньпіна може бути складним і залежати від багатьох факторів, таких як політичні, економічні та геополітичні інтереси Росії та Китаю. Однак в цілому можна сказати, що відносини між Росією та Китаєм в останні роки вважаються досить добрими та дружнім».

Нагадаємо, під час неформальної зустрічі російський диктатор та глава Китаю їли морепродукти та оленину. У реальне меню для політиків увійшли закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, шербет із гранату, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом та десерт «Павлова».

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Теги: книги путін традиції диктатор подарунок Сі Цзіньпін

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