25 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони



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25 серпня - пам'ять мучеників Фотія і Аникити

Народ вірив, що 25 серпня потрібно прибратися, щоб чорт ногу не зламав і не розлютився

Сьогодні, 25 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія.

Яке сьогодні релігійне свято

На Русі день 25 серпня називали Фотей Повітенний, тому що було прийнято прибирати на повітах, де знаходилися борони, кінські упряжки, сохи. Народ вірив, що 25 серпня потрібно прибратися, щоб чорт ногу не зламав і не розлютився. Також 25 серпня звертали увагу на численні природні явища і прикмети і намагалися передбачити по них погоду на найближчі дні і місяці.

Історія свята

У церкві 25 серпня вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити, які відповідно доводилися один одному племінником і дядьком. Аникита за часів правління імператора Діоклетіана займав пост військового сановника в Никодима (приблизно III-IV ст.). Одного разу Аникити виступив проти імператора, коли той розставив зброї кари на міській площі для залякування прихильників християнської віри.

Імператор настільки розгнівався, що повелів піддати Аникіту різним мукам. Потім його кинули на поживу до диких левів, але навіть після цього Аникита залишився живим і неушкодженим. Безліч тортур пройшов Аникита, але Господь залишав його в здоров’ї. В цей же час Фотій з’явився до імператора і зажадав відпустити Аникиту, за що також був підданий тортурам. Обох помістили до в’язниці, а потім засудили до спалення в печі.

Мученики самостійно пішли в палаюче полум’я і для багатьох стали тим знаменням, яке дозволило звернутися в християнську віру. Цікаво, що, згідно з легендою, тіла мучеників не були вражені вогнем навіть після смерті. Саме тому, багато язичники, які були присутні при страті, повірили в Бога.

Народні прикмети та традиції:

Іній вранці – буде добрий врожай озимих наступного року.

Дощитиме – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів у лісах.

Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.

Кішка довго миється – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 25 серпня:

Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов’язково піти на службу.

Іменини

25 серпня День ангела імені відзначають: Фотій, Аникит