25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто починати нові справи, особливо якщо ви не впевнені в успіху

25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта та Всесвітній день мрії. Віряни вшановують пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської.

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Всесвітній день фармацевта

Фармацевт – молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в органах управління фармацевтичної служби, фармацевтичних фірмах, підрозділах державної служби України лікарських засобів, науково-дослідницьких інститутах й навчальних закладах.

Офіційно свято було затверджено у Туреччині в 2009 році. Саме в Стамбулі була заснована Міжнародна фармацевтична організація (МФО), яка є партнером ВООЗ. Відтоді фармацевтичні працівники щороку вшановують своє професійне свято.

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В Україні свято вперше відзначили в 1999 році, згідно з утвердженим указом президента. Працівників цієї галузі нараховується близько 350 тисяч.

Всесвітній день мрії

Мрії – це яскраві образи в нашому внутрішньому світі, що сприймаються як реалістичні й фантастичні, недосяжні або цілком можливі для втілення. Кажуть, що історія людства є історією великих мрійників, адже відкриті материки, доленосні винаходи, геніальні твори мистецтва – все це починалося з мрій, які спершу здавалися дивними чи нездійсненними. Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно – це дозволяє людині наповнюватися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього, тому процес мрій часто включають до практик психотерапії та курсів особистісного розвитку. Також існує свято, яке називається Всесвітнім днем мрії – його щороку відзначають 25 вересня.

Яке сьогодні релігійне свято

25 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської. Дівчинка народилася у заможній родині в Олександрії. Її мати рано померла, тому Єфросинія виросла під вихованням батька Пануфрія, який сповідував християнство. Коли дівчині виповнилося 18 років, батько вирішив, що прийшла пора видати її заміж. Відправив він її до монастиря, щоб вона отримала благословення на майбутній шлюб. Довго ігумен розмовляв з Єфросинією, а потім дав благословення. Однак, сама дівчина мріяла про життя в монастирі.

Таємно вона прийняла постриг, а потім покинула батьківську оселю, щоб поселитися в монастирі і вести усамітнене життя в молитвах. Проте, Єфросинія боялася, що батько може знайти її в монастирі, а тому прикинулася юнаком, назвавши себе Ізмарагдом. Ченці не впізнали переодягнену Єфросинію. Жила дівчина в відокремленій келії 38 років і досягла духовної досконалості. Лише перед смертю повідала свою таємницю батькові, попросивши, щоб її поховали поряд з матір'ю. Коли вона померла, батько сам прийняв чернецтво і жив в тому ж монастирі, що і його донька. А все майно роздав біднякам.

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Що не можна робити в цей день

Категорично заборонялося байдикувати.

Не рекомендовано сваритися, ображатися, створювати конфліктні ситуації.

Не варто починати нові справи, особливо, якщо ви не впевнені в успіху.

Народні прикмети і традиції на 25 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гарна погода вказує на те, що вона такою буде ще протягом трьох тижнів;

яким буде цей день, таким буде і квітень наступного року;

ще не опало жовте листя з берези – сніг ще випаде нескоро;

південний вітер вказує на те, що зима буде теплою, а західний – сніжною.

Цього дня наші предки починали консервацію та заготівлю капусти. В цьому процесі зазвичай брала участь вся родина. Вважалося, що робити цього раніше не можна, тому що капуста точно прокисне. Також жінки під час роботи молилися, щоб зима не була надто суворою.

Пам’ятні дати 25 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 вересня:

256 рік – Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;

1066 рік – битва при Стемфорд Брідж;

1396 рік – Османські війська на чолі з Баязетом I громлять армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;

1493 рік – Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;

1555 рік – протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру;

1789 рік – генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 рік – Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, які входять в історію як Білль про права;

1914 рік – бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;

1932 рік – іспанська Каталонія отримує автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;

1943 рік – розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;

1960 рік – США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1989 рік – Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР 1940 року незаконним;

1992 рік – відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднує Чорне та Північне моря;

2020 рік – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої гине 26 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Семен, Федір, Юліан.