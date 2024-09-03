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Посівний календар на вересень 2024: коли краще збирати врожай

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Посівний календар на вересень 2024: коли краще збирати врожай
Вересень – це час для збору врожаю та підготовки городу та саду до зими
фото: freepik.com

Посадковий календар на вересень по дням

Вересень – це час завершення збору врожаю та підготовки саду і городу до осіннього сезону. Правильний вибір часу для збору врожаю та виконання садово-городніх робіт може значно вплинути на результат.

Посівний календар на вересень 2024 року від «Главкома» стане в нагоді всім, хто хоче ефективно закінчити літній сезон та підготуватися до осені. Він не лише підкаже оптимальні дні для збору врожаю, але й допоможе визначити сприятливий час для осінніх посадок та догляду за рослинами.

Сприятливі та несприятливі дні у вересні

Вересень – це сезон, коли закінчується збір врожаю, а садівники та городники зосереджуються на завершальних роботах. Важливо провести останні підживлення для пізніх культур і подбати про підготовку ділянки до осіннього сезону.

  • Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 5-13, 16-18, 20-26, 25, 26 вересня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 2-4, 14-15, 19, 27-28 вересня.

Зверніть увагу на полив, особливо для овочевих культур та молодих саджанців, оскільки вересень може бути досить сухим. Також це хороший час для заготівлі насіння та підготовки ґрунту до наступного сезону.

Посівний календар на вересень 2024

Плануючи свої садово-городні роботи відповідно до посівного календаря на вересень 2024 року, ви зможете максимально ефективно завершити збір врожаю та підготувати вашу ділянку до осіннього сезону.

Посівний календар на вересень 2024
Посівний календар на вересень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на вересень

Коренеплоди
Редис, редька 5, 6, 19-21, 25, 26
Цибулеві
Цибуля на зелень 5, 6
Часник 5, 6
Декоративно-їстівні цибулі 5-13, 16, 17, 19
Овочі до столу та на зберігання
Перець декоративний та гострий 11-13, 16, 17
Огірки 5-11, 25, 26
Рання капуста, кале 5-9, 12, 13
Кабачки, патисони, гарбуз-сквош 25, 26
Спаржа 5-9, 12, 13
Стручкові (квасоля, горох) 5, 6, 12, 13, 23, 24
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 5-13
Міцелій 5, 6, 12, 13, 20-22, 25, 26
Зелень та трави
Салати, цикорій 5-9, 12, 13, 19
Шпинат 19
Рукола, крес, листова гірчиця 7-9, 19
Мангольд, щавель 19
Кріп, петрушка, кінза 5-13, 17
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 5-13, 17
Лікарські та чайні культури 19
Мікрозелень 16, 17, 19-22, 25, 26
Плодово-ягідні
Суниця та полуниця 7, 8, 20-26
Фундук, волоський горіх 20-22
Яблуня 10-13, 20-22
Груша, айва 5, 6, 12, 13, 20-22
Абрикос, вишня, слива, персик 5, 6, 10-13, 20-22
Черешня 1, 20-22, 27-29
Калина, шипшина, горобина 10, 11, 20-22, 25, 26
Обліпиха 10-13, 16, 17, 20-22, 25, 26
Глід 7-9, 20-22
Малина, ожина 7-9, 20-22, 25, 26
Смородина 1, 7-9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-29
Аґрус 7-9, 12, 13, 20-22, 25, 26
Виноград 5-11, 16, 17, 20-22, 25, 26
Декоративні рослини
Однорічники 5, 6, 25, 26, 30
Цибулинні та бульбові 7-9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 30
Трав’янисті багаторічники 5, 6, 25, 26, 30
Хвойні 3, 30
Живі огорожі 1, 27-30
Чагарники та дерева 1, 10, 11, 20-22, 25-30
Ліани 10, 11, 23, 24, 30
Газони та грунтопокривники 10, 11, 19, 25, 26, 30
Сидерати 10, 11, 19, 25, 26, 30

Календар садівника-городника на вересень 2024

1-2 числа: Ці дні ідеальні для боротьби зі шкідниками та хворобами. Зібрані овочі та фрукти можна використовувати для консервації. Також рекомендується зайнятися сапанням та іншою обробкою ґрунту.

3-8 числа: Приділіть увагу обрізці, омолодженню та формуванню рослин, особливо 3 числа. Сприятливий період для пророщування насіння, поливу, підживлення мінеральними добривами. Можна зайнятися прищіпкою та пасинкуванням рослин.

9-11 числа: У ці дні особливо важливо доглядати за газонами, проводити стрижку та косовицю трав. Також це час для продовження пророщування насіння та внесення мінеральних добрив. 10 і 11 числа – підходящі дні для підв'язки рослин та профілактичної обробки від хвороб.

12-17 числа: На городі та в саду слід зосередитися на поливі, пророщуванні насіння, а також на внесенні мінеральних добрив. В цей період також сприятливе щеплення та окулювання. Варто продовжувати збір врожаю, зайнятися заготівлею живців і прикопуванням відводків.

18-22 числа: Період підходить для збору дозрілих плодів, особливо коренеплодів. 18 числа — сприятливий день для компостування і закладки зелених добрив. Можна також займатися пікіруванням, проріджуванням рослин та доглядом за водоймами.

23-24 числа: Це дні, коли варто приділити увагу боротьбі зі шкідниками та хворобами, підв'язці рослин та встановленню опор. Також рекомендовано зайнятися профілактичною обробкою рослин. Можна продовжувати консервацію зібраних овочів та фруктів.

Кінець місяця: Приділіть увагу поливу, підживленню органічними добривами та обробці ґрунту. Сприятливий час для прибирання та ремонту в саду. Також можна займатися корчуванням та видаленням порослі. Це гарний період для обробки теплиць та парників, а також продовження збору врожаю та консервації.

Найкращі дні вересня для садових робіт по видам

Вид садових робіт Дата
Сапання та інша обробка ґрунту 2, 18
Пророщування насіння 5-9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26
Пікірування, проріджування 20-22
Поливи 5-13, 16-18, 25, 26
Підживлення органічними добривами 20-22, 25, 26
Підживлення мінеральними добривами 7-9, 12, 13, 16, 17
Компостування, закладка зелених добрив 18, 25, 26
Обрізка, омолодження, формування 3, 10, 11
Стрижка газону, косовиця трав 10, 11, 19, 25, 26, 30
Підв'язка, встановлення опор 10, 11, 23, 24, 30
Прищипка, пасинкування 3, 5-13, 16, 17
Боротьба з шкідниками та хворобами 1-3, 19, 23, 24, 27-30
Профілактичні обробки 10, 11, 23, 24, 30
Заготівля живців та прикопування відводків 5-13, 16, 17
Щеплення та окулювання 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 25, 26
Догляд за водоймами 20-22, 25, 26, 30
Обробка теплиць та парників 3, 16-18, 27-29
Прибирання та ремонт 1-11, 14, 15, 18, 27-30
Корчування та боротьба з порослю 27-29
Збір врожаю 1, 3, 10-13, 27-29
Збір насіння 1, 5, 6, 18-20, 27-29
Консервація, сушіння 1, 5-13, 20-24, 27-30
Засолювання та квашення 10-13

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Теги: календар урожай пшениця овочі фрукти

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