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Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць
У вересні повний місяць припадає на 18 число
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як змінюватимуться фази Місяця у вересні та які дні будуть найсприятливішими для різних аспектів життя

Місяць впливає на безліч природних і людських процесів: від припливів і відпливів до нашого психоемоційного стану. Знання фаз Місяця допоможе вам краще спланувати свої справи і скористатися сприятливими періодами.

Фази Місяця у вересні 2024

  • 1-2 вересня – спадаючий Місяць
  • 3-4 вересня – новий Місяць, або молодик
  • 5-17 вересня – зростаючий Місяць
  • 18-19 вересня – повний Місяць, або повня
  • 20-30 вересня – спадаючий Місяць

Цікаве правило для визначення фази Місяця: якщо його вигляд нагадує літеру «С» – це спадаючий Місяць. Якщо ж він має форму, схожу на перевернуту літеру «Р» – це зростаючий Місяць.

Місячний календар на вересень 2024

Місячний календар на вересень 2024 року
Місячний календар на вересень 2024 року
інфографіка: glavcom.ua


Новий Місяць у вересні 2024

Новий Місяць (Молодик) відзначається з 3 на 4 вересня. Це період, коли Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, і його освітлена сторона відвернута від нас. Цей час традиційно символізує новий початок, що ідеально підходить для запуску нових проектів і планів.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час нового Місяця багато людей відзначають підвищену енергію та натхнення. Це хороший час для ментального та фізичного очищення, коли якість сну може поліпшитися, і відчуття бадьорості зростає.

Повний Місяць у вересні 2024

18 вересня буде фаза повного Місяця. У цей період Місяць буде повністю видимим на небі і символізує кульмінацію, завершення циклів та підбиття підсумків. Це також час для збору врожаю і оцінки досягнень.

Як повний Місяць впливає на людину

Повний Місяць може впливати на емоційний стан, спричиняючи підвищену дратівливість або втомленість. Люди можуть помічати зміну в настрої або в енергетичному рівні.

Сприятливі та несприятливі дні вересня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проектів припадають на період з 5 по 18 вересня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 6, 10-11, 14, 18, 21, 25 вересня.

Несприятливі дні: 3-4 вересня (молодик) та 19-20 вересня (повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Також менш сприятливими можуть бути 1, 7, 9, 13, 16, 30 вересня.

Сприятливі дні за сферами

  • Робота: Найкращий період для нових проектів – з 3 по 17 вересня.
  • Стосунки: Рекомендуються дні 7, 13, 16, 19, 23, 27 вересня.
  • Подорожі: Чудові дати для відряджень – 10-11, 14, 16, 19, 22 вересня. Спортивні та творчі експерименти: Рекомендуються дні 7, 13, 16, 19, 22, 23, 27 вересня.

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Теги: календар Місяць Планета Земля

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