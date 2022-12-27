27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

27 грудня у світі відзначають День вирізання сніжинок

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде

Сьогодні, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок, а віряни вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Калліника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 27 грудня, віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській.

Святий Левкій, докір правителя Кумврікія за несправедливе переслідування християн, після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.

Народні прикмети й традиції

Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.

Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.

Якщо день теплий, то літо буде спекотним.

Погода протягом дня змінюється – до відлиги.

Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.

Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.

Сині плями над лісом – до снігу.

Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.

Що не можна робити сьогодні

Не робіть поспішних висновків

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

Хто святкує день ангела

У вівторок, 27 грудня, іменини відзначають Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.