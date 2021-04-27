27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне

Сьогодні, 27 квітня, православні християни вшановують пам'ять Папи Римського Мартина I. Також в цей день Великий вівторок – другий день Страсного тижня, який присвячений спогадам про земні страждання Ісуса Христа в останні дні Його життя.

Крім того, сьогодні 44-й день Великого посту.

Великий вівторок у 2021 році

У той день Господь розповів Своїм учням про Своє друге пришестя і притчі про десять дів і таланти / Фото з відкритих джерел

Великий вівторок – це народно-християнське свято. Воно відзначається в останній вівторок перед Великоднем. Дата свята в 2021 році – 27 квітня. Великий вівторок – другий день Страсного тижня, який присвячений спогадам про земні страждання Ісуса Христа в останні дні Його життя.

Історія свята

Вранці у вівторок перед Великоднем Ісус Христос проповідував в Єрусалимському храмі. Він розповідав про Своє друге пришестя, притчі про данину кесареві, воскресіння мертвих, Страшний суд, десять дів, про таланти. Фарисеї намагалися лукавими питаннями збентежити і викрити Спасителя. Але мудрість Його відповідей не залишила їм шансів.

Традиції та обряди свята

У Великий вівторок у храмах відбуваються богослужіння: ранкове з читанням Євангелія, вечірнє з літургією Передосвячених Дарів, велике повечір'я.

У народі в цей день люди перебирають одяг в гардеробі: перуть, прасують і штопають, позбавляються від непотрібних речей. Готують наряд на Великдень. У деяких регіонах прийнято до світанку готувати соковите молоко.

Що можна їсти у Великий вівторок

У Великий вівторок віруючі дотримуються суворого посту. Згідно з церковним Уставом, у цей день дозволяється вживати неварену їжу рослинного походження: хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, сухофрукти, мед, горіхи.

Що не можна робити у Великий вівторок

За церковними правилами, в це свято забороняється лаятися, нецензурно висловлюватися, думати про погане. Не можна тішитися, співати, танцювати.

Прикмети та повір'я на Великий вівторок

Сирий день – до врожаю грибів.

Якщо тварину умити талим снігом у Великий вівторок, то вона не буде хворіти весь рік.

Якщо на зорі напоїти худобу і домашніх тварин молоком – це вбереже їх від хвороб на рік.

Мартин Лисогін

Святитель Мартин I / Фото з відкритих джерел

Народне свято Мартин Лисогін відзначається 27 квітня 2021 року (за старим стилем – 14 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті святителя Мартина I, Папи Римського.

Свою назву свято отримало через лисиць, які в цей день кидають старі нори і починають рити нові. В цей час тварина сліпне і глухне, тому її легко зловити. Мисливець не упустить таку можливість.

Традиції та обряди

В це народне свято полюють на лисиць.

Прийнято оглядини і сватання. Вважається, що якщо вони відбулися в цей день, то шлях молодих буде легким, як пташине крило.

На Мартина Лисогона прийнято виказати повагу ворону. Його називають мудрим птахом. Щоб задобрити ворона, потрібно зварити кашу, винести в сковороді в поле і перевернути догори дном. Птицю приверне блиск, і вона обов'язково зацікавиться. Після цього сковороду необхідно прибрати. Вважається, що підгодований таким чином ворон буде оберігати господарство.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятися, особливо з близькими, надмірно веселитися і вживати спиртне.

У той же час прибирання, прання та інші необхідні домашні справи (на кшталт штопання одягу або чищення взуття) не заборонені. Крім того, з 27 квітня можна починати купувати продукти до Великодня.

До слова, прати в цей день необхідно за особливими правилами: не варто змішувати речі чоловіка і дружини, інакше між подружжям почнеться розлад.

Не слід в цей день брехати або лестити кому-небудь. Вважається, що неправда, особливо сказана для якоїсь вигоди, може накликати біду на весь рід.

З цієї ж причини не рекомендується давати порожніх обіцянок. Але це стосується лише свідомо нездійсненних завдань. Якщо є шанс стримати слово, то ця заборона не працює.

Народні прикмети

Якщо день видався дощовим, то землю буде легко зорати.

День сонячний і теплий – до хорошого урожаю.

У небі хмари перемішані, значить, скоро буде дощ з вітром.

Чим більше на Мартина Лісогона працювати, тим більше прийде добра в будинок.

Іменини

У вівторок, 27 квітня, іменини відзначають Азат, Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Остап, Ян.