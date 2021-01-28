28 січня: яке сьогодні свято і що не можна робити

У народному календарі цей день вважався переломом зими

28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних.

Міжнародний день захисту персональних даних

Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day).

Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.

Святого Павла, Павлів день

28 січня, православні християни вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.

Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським монахом. Також у народі це свято – День чаклунів. Існує повір’я, що в цей день чаклуни і відьми передають учням свої вміння. Це могло коштувати різних неприємностей для простих людей, адже учням потрібно було випробувати отримані здібності.

Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися «захисні заходи». Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було прийнято стукати по дереву і плювати через плече.

У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима по-трошки відступала, і на порозі з’являлась весна.

Традиції та звичаї дня

У народі 28 січня говорили: «Петро і Павло додав день». Вважалося, що весна вже не за горами, день стає довшим, а ночі коротші. Були, звичайно, і особливі прикмети, які відстежували у цей день.

28 січня молилися про багатий врожай льону. Вирощуванням льону раніше займалися виключно чоловіки. Вони вирощували льон, молотили, чистили, вимочували, м’яли, щипали, тріпали, і чесали, робили тканину. Для селянина хороший врожай льону був великою радістю.

Якщо в цей день народилася дитина, їй в колиску потрібно було покласти пучок льону. Немовля ж наряджали в лляну сорочку. Дорослий, котрий відзначає день народження, також повинен був вдягнути лляне, щоб весь рік не знати печалей і бути щасливим.

У день Павла могли легко вректи, тому люди намагалися носити з собою обереги і не ходили в гості.

Народні прикмети

Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.

Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.

Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари з півночі – до холодів.

Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.

Зірки з неба «сиплються» ‒ до холодів.

Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди.

Горобці на деревах сидять і не цвірінькають ‒ до снігу.

Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.

По погоді 28 січня дивилися, яке буде літо:

ясна – спекотне та сухе;

опади – дощове;

вітряно – холодне.

Що сьогодні не можна робити

Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не виходити без особливої потреби з дому й носити на собі оберіг.

Іменини

У цей день можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.Не варто з’ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

28 січня День ангела імені відзначають:

Католицькі: Марлен, Фома, Юліан.

Православні: Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.