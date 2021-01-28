28 січня: яке сьогодні свято і що не можна робити
У народному календарі цей день вважався переломом зими
28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних.
Міжнародний день захисту персональних даних
Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day).
Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.
Святого Павла, Павлів день
28 січня, православні християни вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.
Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським монахом. Також у народі це свято – День чаклунів. Існує повір’я, що в цей день чаклуни і відьми передають учням свої вміння. Це могло коштувати різних неприємностей для простих людей, адже учням потрібно було випробувати отримані здібності.
Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися «захисні заходи». Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було прийнято стукати по дереву і плювати через плече.
У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима по-трошки відступала, і на порозі з’являлась весна.
Традиції та звичаї дня
У народі 28 січня говорили: «Петро і Павло додав день». Вважалося, що весна вже не за горами, день стає довшим, а ночі коротші. Були, звичайно, і особливі прикмети, які відстежували у цей день.
28 січня молилися про багатий врожай льону. Вирощуванням льону раніше займалися виключно чоловіки. Вони вирощували льон, молотили, чистили, вимочували, м’яли, щипали, тріпали, і чесали, робили тканину. Для селянина хороший врожай льону був великою радістю.
Якщо в цей день народилася дитина, їй в колиску потрібно було покласти пучок льону. Немовля ж наряджали в лляну сорочку. Дорослий, котрий відзначає день народження, також повинен був вдягнути лляне, щоб весь рік не знати печалей і бути щасливим.
У день Павла могли легко вректи, тому люди намагалися носити з собою обереги і не ходили в гості.
Народні прикмети
- Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
- Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
- Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
- Хмари з півночі – до холодів.
- Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.
- Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.
- Зірки з неба «сиплються» ‒ до холодів.
- Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди.
- Горобці на деревах сидять і не цвірінькають ‒ до снігу.
- Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.
По погоді 28 січня дивилися, яке буде літо:
- ясна – спекотне та сухе;
- опади – дощове;
- вітряно – холодне.
Що сьогодні не можна робити
Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не виходити без особливої потреби з дому й носити на собі оберіг.У цей день можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.
Не варто з’ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Іменини
28 січня День ангела імені відзначають:
Католицькі: Марлен, Фома, Юліан.
Православні: Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.