Відома архітекторка і вдова захисника емоційно звернулася до українців та європейців

Анна Кирій розповіла про реалії української жінки під час війни

Архітекторка, підприємиця, власниця архітектурного бюро, віце-президентка Національної спілки архітекторів України і вдова військового та фотографа Арсена Федосенка Анна Кирій опублікувала свій виступ в українському хабі Європарламенту на Саміті «Партнерства та здоров’я ветеранів» у Брюсселі. У ньому Анна Кирій розповіла про реалії української жінки під час війни та про те, чим доводиться платити її співвітчизникам через повільну допомогу західних союзників.

«Я відчуваю, що в моїй державі патріотичні українці є найбільш дискримінованою спільнотою. Адже ми інвестуємо в державу найцінніше – наші ресурси і наші життя. На цьому саміті виступали представники уряду та парламенту з презентацією їхньої роботи задля підтримки ветеранів ЗСУ. Я не ветеран, я дружина загиблого. Мій досвід вдови – за 5 місяців після загибелі Арсена я не отримала жодної допомоги від держави, жодної копійки», – ідеться у тексті.

«Але ми з синами обирали, обираємо і будемо обирати Україну, бо усвідомлюємо, що її будуємо ми, що це наш дім і наша Батьківщина», – продовжила Анна Кирій.

Чоловік Анни Кирій Арсен Федосенко, який загинув у червні 2024 року фото з відкритих джерел

За словами архітекторки, єдине, що вона чітко усвідомила за час війни – ти маєш розраховувати лише на себе, допомагати своїм та своїй державі.

«Хоч це велика несправедливість. Нам треба від Європи далекобійна зброя, безпекові гарантії та членство в НАТО. Найвищий цинізм коли відсутність цих рішень в світі пояснюють українською корупцією. Тільки відсутність допомоги насправді нищить живих, творчих, чесних та патріотичних, а корупціонерам все ок. Їм навіть розподіляються грантові кошти, бо кошти йдуть через міністерства, де у нас корупціонерів вистачає», – пише вдова.

Світ просто дивиться як українців повільно вбивають і в кращому випадку знаходить комфортний для себе спосіб допомоги, вважає Анна Кирій.

«Зброя, кошти, членство в НАТО, стати поруч з нами і воювати за демократію. Чи Європа на це спроможна? Що Європа буде робити коли Україна впаде? Коли всіх патріотів вб’ють і дійсно залишиться територія, з корупціонерами та російською владою? Територія, яка стане плацдармом для нападу Росії на Європу. Коли вашим чоловікам і вам доведеться воювати. Ви станете в черги у військкомати?

Чого варті європейські цінності та принципи, якщо ви не здатні за них заплатити? Україна платить життями. Життями тих, хто поставив цінність держави Україна, цінність свободи та демократії вище за цінність свого життя», – сказано у виступі.

Наприкінці виступу Анна Кирій звернулася до співвітчизників.

«Мій заклик до українців – прийняти реальність в якій ти можеш розраховувати тільки на себе і на своїх», – підсумувала вдова.

Раніше росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців.

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