28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У народному календарі цей день вважався переломом зими

28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних, День народження дизельного двигуна та Міжнародний день конструктора «Лего».

Всесвітній день безробітних

Всесвітній день безробітних припадає на 28 січня. Інформації стосовно його ініціаторів немає. Однак сама ідея відзначення цього дня була підтримана державними інституціями, громадськими організаціями та активістами з різних куточків світу. Мета свята – привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

Міжнародний день конструктора «Лего»

28 січня відзначають Міжнародний день конструктора «Лего». Саме у цей день у 1958 році виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів. Усі елементи, випущені протягом 50 років, сумісні між собою.

«Лего» вважається одним із найбільш знакових брендів на планеті. Його основні переваги – це бездоганна якість виробів, універсальність та необмежений творчий потенціал. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються між собою. Також вони однаково добре підходять як хлопчикам, так і дівчаткам.

Міжнародний день захисту персональних даних

Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day).

Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їхнє віртуальне і реальне життя.

Подією в міжнародному вимірі стала ухвалена до підписання в Раді Європи 28 січня 1981 року Конвенція «Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних». Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя. Через чверть століття, в 2006-му, 28 січня було оголошено Радою Європи Міжнародним днем захисту персональних даних.

День народження дизельного двигуна

Днем народження дизельного двигуна вважається 28 січня. Саме цього числа у 1897 році німецький інженер та винахідник Рудольф Дізель завершив успішні випробування винайденого ним дизельного двигуна. Наявні на той момент двигуни внутрішнього згорання він вважав занадто недосконалими через низький коефіцієнт корисної дії. ККД його винаходу був вдвічі вищий. Вже в 1898 році було налагоджено серійне виробництво.

У дизельних двигунах пальне займається під впливом тиску у циліндрах. Дизельну суміш називають соляркою, вона коштує значно дешевше бензину. Додаткова перевага – непримхливість, економічність та простота.

Святого Павла, Павлів день

28 січня, православні християни вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.

Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським монахом. Також у народі це свято – День чаклунів. Існує повір’я, що в цей день чаклуни і відьми передають учням свої вміння. Це могло коштувати різних неприємностей для простих людей, адже учням потрібно було випробувати отримані здібності.

Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися «захисні заходи». Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було прийнято стукати по дереву і плювати через плече.

У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима по-трошки відступала, і на порозі з’являлась весна.

Традиції та звичаї дня

У народі 28 січня говорили: «Петро і Павло додав день». Вважалося, що весна вже не за горами, день стає довшим, а ночі коротші. Були, звичайно, і особливі прикмети, які відстежували у цей день.

28 січня молилися про багатий врожай льону. Вирощуванням льону раніше займалися виключно чоловіки. Вони вирощували льон, молотили, чистили, вимочували, м’яли, щипали, тріпали, і чесали, робили тканину. Для селянина хороший врожай льону був великою радістю.

Якщо в цей день народилася дитина, їй в колиску потрібно було покласти пучок льону. Немовля ж наряджали в лляну сорочку. Дорослий, котрий відзначає день народження, також повинен був вдягнути лляне, щоб весь рік не знати печалей і бути щасливим.

У день Павла могли легко вректи, тому люди намагалися носити з собою обереги і не ходили в гості.

Народні прикмети

Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.

Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.

Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари з півночі – до холодів.

Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.

Зірки з неба «сиплються» ‒ до холодів.

Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди.

Горобці на деревах сидять і не цвірінькають ‒ до снігу.

Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.

28 січня дивилися на погоду і пргнозували, яке буде літо:

ясна – спекотне та сухе;

опади – дощове;

вітряно – холодне.

Що сьогодні не можна робити

Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не виходити без особливої потреби з дому й носити на собі оберіг.

У цей день можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.

Не варто з’ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

28 січня День ангела імені відзначають:

Католицькі: Марлен, Фома, Юліан.

Православні: Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.

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