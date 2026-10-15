Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці

Зливи затопили вулиці, будинки та підземні переходи. Через негоду в місті скасували заняття у школах

У Стамбулі потужні зливи спричинили масштабні підтоплення, внаслідок яких загинули двоє людей, зокрема 14-річний підліток. Вода затопила дороги, житлові будинки та магазини, а рятувальникам довелося евакуювати сотні людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

Через інтенсивні опади вулиці міста перетворилися на річки. Потоки води зносили автомобілі, затоплювали підземні переходи та паралізували рух транспорту. Деякі жителі були змушені рятуватися від стихії на даху автобуса.

У районі Сариєр рятувальники вночі евакуювали близько 200 працівників, які опинилися заблокованими на робочому місці.

🇹🇷 🌧У Стамбулі потужні зливи затопили вулиці та метро 😱У деяких районах міста випало понад 240 мм опадів – один із найвищих показників із 1985 року. Вода затопила будинки й підземні переходи, зносила автомобілі. Унаслідок негоди загинули двоє людей. Рятувальники евакуювали заблокованих мешканців, а влада скасувала заняття в усіх школах. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 15, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Однією з жертв негоди став 14-річний хлопець, якого вдарило електричним струмом після того, як він ступив у воду. Ще одна людина послизнулася на затопленій вулиці, зазнала травми голови та згодом померла в лікарні.

За даними місцевої влади, екстрені служби отримали 1277 повідомлень про підтоплення. Також у місті зафіксували 15 зсувів ґрунту.

До ліквідації наслідків стихії залучили близько восьми тисяч працівників та двох тисяч автомобілів і одиниць спеціальної техніки.

Через небезпечні погодні умови 15 жовтня влада Стамбула скасувала заняття в навчальних закладах. Крім того, у місті тимчасово заборонили рух мотоциклів до окремого розпорядження.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про масштабні підтоплення в Іспанії. У провінції Альбасете загинула 102-річна жінка, а близько 90 людей потребували допомоги рятувальників. У Валенсійській спільноті зафіксували майже 60 тис. блискавок, тоді як у Каталонії обмежили пересування у 20 районах.

Нагадаємо, у Непалі 30-річний Санджай Сах дев’ять днів провів у затопленому тунелі гідроелектростанції після руйнівної повені. Чоловік залишався без їжі та майже весь час перебував у темряві, доки його не знайшли рятувальники.