28 травня: які в цей день свята, заборони і День ангела

Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою

Цієї п'ятниці не рекомендується брати в руки чужі гроші

Сьогодні, 28 травня, православні християни вшановують пам'ять Пахомія Великого, Єгипетського, Фиваїдського.

У світі відзначають День брюнеток.

День брюнеток

Щорічно 28 травня відзначається День брюнеток – неофіційне свято всіх темноволосих жінок. Хоча треба сказати, що однозначної думки про дату свята немає, в інтернеті їх зустрічається декілька, але найбільш популярна дата – 28 травня. На жаль, немає даних і про те, хто і коли заснував це свято, проте є думка, що воно виникло як «відповідь» Дню блондинок, який відзначається з 2006 року.

Темноволосим представницям слабкої статі притаманний розум, індивідуальна принадність, елегантність, чарівність, привабливість і навіть частка чаклунського шарму. На честь темноволосих жінок створене свято.

День брюнеток відзначається 28 травня 2021 року. Дата святкування встановлена на три дні раніше, ніж у світловолосих представниць прекрасної статі.

Пахом Теплий

Народне свято Пахом Теплий відзначається 28 травня 2021 року (дата за старим стилем – 15 травня). Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого, Єгипетського, Фиваїдського. Назву «Теплий» свято отримало за те, що з цього числа починаються по-літньому теплі дні.

Історія

Святий Пахомій – жив в III столітті в Фіваїді Єгипетській в сім'ї язичників. Завдяки гарному вихованню та освіті Пахомій був розважливим, цнотливим і володів добрим характером.

На військовій службі він познайомився з християнами і дізнався про заповіді Господні, зокрема про любов до ближнього. Це наштовхнуло двадцятирічного воїна на прийняття православ'я і хрещення. Після закінчення служби він пішов у пустелю і став учнем місцевого пустельника Паламона.

Через 10 років чернечих подвигів Пахомій почув голос, за велінням якого побудував обитель неподалік від селища Тавеннісі. Незабаром після смерті наставника Паламона Пахомію з'явився ангел і вручив статут чернечого життя. В обитель приходили ченці і залишалися жити під керівництвом святого. Вони дивувалися його непохитність по відношенню до себе і милосердя до інших.

Все більше ченців хотіли жити під керівництвом працьовитого наставника. Тому довелося побудувати ще 7 монастирів. Незабаром в тих місцях почалася епідемія, від якої постраждав і святий. Його учень Федір до останньої хвилини не відходив від вмираючого. Він поховав його біля підніжжя гори. Пахомій помер приблизно в 348 році.

Традиції

У цей день люди садять пшеницю. Решту культур не рекомендується сіяти, тому що вони пропадуть.

Також не прийнято працювати на землі в полудень, оскільки ніякої користі від цих справ не буде.

Що не можна робити сьогодні

Перекладати насіння з однієї руки в іншу, інакше не проросте.

Ловити і відстрілювати птахів.

Дивитися на своє відображення у воді.

Лінуватися, лаятися і вступати в конфлікти.

Не можна в день Пахома Теплого брати в руки чужі гроші – за прикметою, доведеться віддавати чужі борги.

У цей день незаміжнім дівчатам не можна розповідати подругам про свої любовні плани, інакше вони не збудуться.

Народні прикмети

Яка погода на Пахома Теплого, таким і літо буде.

Насичений червоний небосхил на сході віщує спекотне літо з частими пожежами.

Дощ і вітер говорять про те, що негода скоро припиниться.

У небі після дощу видно веселка – негода більше не повернеться.

Ластівка не повертається колишнє житло – це віщує пожежу. Якщо вона покинула вже насиджене місце – до великої біди.

Розорити ластівчине гніздо – великий гріх. Як покарання за скоєне можна осліпнути або втратити когось із рідних.

Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою

Іменини

У п'ятницю, 28 травня, іменини відзначають Дмитро, Гнат, Анастасія.