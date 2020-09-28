28 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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28 вересня - День пам'яті святого великомученика Микити Готського

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували

Яке релігійне свято

Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, а у церкві вшановується пам’ять святого Микити Готського.

У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті непаодалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників готів. Правив тут язичник Атанаріх, якого Микита відкрито викривав, що призвело до мученицької смерті проповідника.

Традиції та звичаї на 28 вересня

28 вересня починають забивати гусей, і саме з цією подією пов’язане назва свята. Дикі гуси відлітають у теплі краї. Також 28 вересня починають стригти овець.

28 вересня починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки. З ріпи готували безліч різних страв – її варили, парили, їли в сирому вигляді. Також робили з неї кашу. Було розповсюджено багато історій і казок, пов’язаних з ріпою. Одна з найбільш відомих – «Ріпка».

У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, що жив приблизно в IV столітті недалеко від Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників готовий. Правил тут язичник Атанарих, якого Микита відкрито викривав, що призвело до мученицької смерті проповідника. Язичники схопили Микиту і стали примушувати його відректися від своєї віри, але Микита відмовився це зробити. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. У свою чергу, дикі гуси відлітали у теплі краї, а це означало, що мисливці виходили на останній промисел в цьому році. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

Що не можна робити 28 вересня:

Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.

Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.

Також не рекомендується прибирати вдома.

Прикмети 28 вересня:

Гусак лапу підняв – до холоднечі.

Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.

Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.

На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

Качки пірнають у ставку – до дощу.

Іменини

28 вересня День ангела імені відзначають: