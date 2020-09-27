Україну накриють дощі, град та шквали: прогноз погоди на 27 вересня



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Україну накриють дощі, град та шквали

В окремих районах синоптики прогнозують град

У неділю, 27 вересня, характер погоди зміниться і до України прийдуть сильні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

27 вересня синоптики прогнозують у західній частині значні, в Карпатському регіоні сильні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті 5-10°, вдень 12-17°, в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

На решті території вночі без опадів, вдень дощі, місцями грози, в окремих районах град (вночі на Одещині, Вінничині та Житомирщині значні дощі).

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 20-25°, у північних, місцями центральних областях 15-20°.

У Києві у неділю вдень дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.