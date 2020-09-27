  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україну накриють дощі, град та шквали: прогноз погоди на 27 вересня

    • Розсилка
    Україну накриють дощі, град та шквали - Україну накриють дощі, град та шквали: прогноз погоди на 27 вересня
    Україну накриють дощі, град та шквали

    В окремих районах синоптики прогнозують град

    У неділю, 27 вересня, характер погоди зміниться і до України прийдуть сильні дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    27 вересня синоптики прогнозують у західній частині значні, в Карпатському регіоні сильні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті 5-10°, вдень 12-17°, в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

    На решті території вночі без опадів, вдень дощі, місцями грози, в окремих районах град (вночі на Одещині, Вінничині та Житомирщині значні дощі).

    Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 20-25°, у північних, місцями центральних областях 15-20°.

    ukraine_1_18

    У Києві у неділю вдень дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies