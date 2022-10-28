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28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
28 жовтня відзначають День бабусь та дідусів
фото ілюстративне

Якщо на сьогодні світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди

Сьогодні, 28 жовтня, відзначають День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, а також Міжнародний день анімації.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 28 жовтня вшановували пам’ять святого Евфімія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. При народженні отримав ім’я Микита і з’явився на світ у родині християн. Микита рано одружився, але у віці 18 років вирішив присвятити себе Богу, прийнявши постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час отримав ім’я Евфімій після постригу, відправився в Афон, де жив там разом з відлюдником Йосипом. Згодом звістка про його сподвижництво стала поширюватися все більше. До Юхима згодом стали приходити паломники. Після того, як помер Йосип, Юхим заснував невелику чернечу громаду біля Салоників.

Народні прикмети й традиції

28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1
  • Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою;
  • Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки;
  • Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди;
  • Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.

Що не можна робити 28 жовтня

  • Не можна обманювати і взагалі брехати;
  • Не можна ображатись, сваритись та кричати;
  • Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна бажати комусь і собі зла.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 28 жовтня, іменини відзначають Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян.

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Теги: традиції свято церква

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