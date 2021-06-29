29 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні рекомендується присвятити час інтелектуальній праці

Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків.

Міжнародний день тропіків

29 червня відзначається Міжнародний день тропіків. Однією з головних проблем тропіків є вирубка лісів, внаслідок чого змінюється світ тварин, грибів, мікроорганізмів. Грунти через винесення дощовими водами втрачають мінеральні речовини. Змінюється мікроклімат, гідрологічні умови, весь біогеоценоз.

Знищуючи ліс, люди стикаються з переносниками смертельно небезпечних вірусів. Виходом з такої ситуації може бути оголошення здебільшого тропіків заповідниками, проте це створить великі труднощі для економіки країн, на території яких вони розташовані.

Міжнародний день промислового дизайну

Також сьогодні відзначається Міжнародний день промислового дизайну. Промисловий дизайн як один із напрямів мистецтва веде свою історію з XX століття, хоча має більш глибоке коріння.

Вважається, що індустріальний дизайн зародився, коли вироби побутового призначення стали створюватися на верстатах в промислових масштабах. Тим самим вони втратили індивідуальні риси ручного виробництва.

Термін «промисловий дизайн» був затверджений рішенням першої генеральної асамблеї ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Міжнародної ради організацій промислового дизайну) в 1959 році.

Яке сьогодні церковне свято

У народі 29 червня відзначається ден пам'яті Тихона Тихого. Вважалося, що з цього дня починають затихати співочі птахи - лише соловей продовжує співати. Також тихіше поводяться звірі. Раніше в народі говорили: «На Тихона сонце йде тихо». І правда: за підрахунками астрономів, до кінця червня Земля зменшує швидкість руху по орбіті. На Тихона в селах часто влаштовували толоки.

Народні прикмети на 29 червня:

Папороть вранці скручує листя - наступний день буде спекотним і сонячним.

Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону - до сильного вітру.

Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.

На вікнах осідає роса - до дощу.

Ясний Чумацький шлях - на гарну погоду.

Що не можна робити 29 червня:

Ображатися. Краще прийняти і відпустити ситуацію, інакше вона спрацює проти вас.

Лінуватися. Особливо в пошані розумова праця, тому присвятіть цей день читанню, вивченню мови або іншій інтелектуальній роботі.

Пекти. Сьогодні не рекомендується працювати з тістом: ні замішувати, ні випікати або смажити на сковороді - це принесе фінансові труднощі.

У кого іменини 29 червня?

Іменини сьогодні святкують Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.