29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь
Сьогодні, у п’ятницю, 29 квітня, триває 65 день повномасштабної війни з Росією.
Також цього дня відзначається:
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П'ятниця Світлого тижня
П'ятниця Світлої седмиці відома також як Прощений день. У Світлу п'ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також цього дня дівчата вмивалися крижаною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.
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День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї
Цей пам’ятний День був заснований в листопаді 2005-го року.
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Міжнародний день танцю
Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначається Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».
Головна ідея свята – об'єднання всіх напрямків танцю, як єдиної форми мистецтва.
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Всесвітній день бажань
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Всеукраїнський день футболу або День футболіста
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День застібки-блискавки
Яке релігійне свято
Народне свято Аріна – увірви береги відзначається 29 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 16 квітня). Православною церквою в цей день шанується пам'ять мучениці Ірини і її двох сестер.
Назва свята несе в собі нагадування про небезпеку берегів в цей період. Підмиті повінню, вони можуть обвалитися. В цей час річки входять в свої звичайні берега, залишаючи після себе розмелені мости і розкидані яри.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна позичати гроші, і дарувати подарунки.
- Не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь.
- Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.
Народні прикмети
- На вільсі розпустилися квіти – настала пора засівати гречку.
- «Запалала» ліщина, значить, можна садити ліс.
- На Аріну пора випалювати траву в полі.
- Чути уві сні дзвін – до пожежі.
Іменини
29 квітня іменини відзначають Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василиса, Галина, Ірина, Ніка.