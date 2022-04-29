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    29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сонячний день &ndash; прикмета сонячної весни - 29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сонячний день – прикмета сонячної весни
    фото з відкритих джерел

    У цей день не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь

    Сьогодні, у п’ятницю, 29 квітня, триває 65 день повномасштабної війни з Росією.

    Також цього дня відзначається:

    • П'ятниця Світлого тижня

    П'ятниця Світлої седмиці відома також як Прощений день. У Світлу п'ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також цього дня дівчата вмивалися крижаною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.

    • День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

    Цей пам’ятний День був заснований в листопаді 2005-го року.

    • Міжнародний день танцю

    Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначається Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

    Головна ідея свята – об'єднання всіх напрямків танцю, як єдиної форми мистецтва.

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    • Всесвітній день бажань

    • Всеукраїнський день футболу або День футболіста

    • День застібки-блискавки

    Яке релігійне свято

    Народне свято Аріна – увірви береги відзначається 29 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 16 квітня). Православною церквою в цей день шанується пам'ять мучениці Ірини і її двох сестер.

    Назва свята несе в собі нагадування про небезпеку берегів в цей період. Підмиті повінню, вони можуть обвалитися. В цей час річки входять в свої звичайні берега, залишаючи після себе розмелені мости і розкидані яри.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна позичати гроші, і дарувати подарунки.
    • Не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь.
    • Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.

    Народні прикмети

    • На вільсі розпустилися квіти – настала пора засівати гречку.
    • «Запалала» ліщина, значить, можна садити ліс.
    • На Аріну пора випалювати траву в полі.
    • Чути уві сні дзвін – до пожежі.

    Іменини

    29 квітня іменини відзначають Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василиса, Галина, Ірина, Ніка.

    Теги: росія окупанти свята війна гроші алкоголь ЮНЕСКО Україна квіти ліс окупація час #stoprussia
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    29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони