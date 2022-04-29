29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь

Сьогодні, у п’ятницю, 29 квітня, триває 65 день повномасштабної війни з Росією.

Також цього дня відзначається:

П'ятниця Світлого тижня

П'ятниця Світлої седмиці відома також як Прощений день. У Світлу п'ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також цього дня дівчата вмивалися крижаною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

Цей пам’ятний День був заснований в листопаді 2005-го року.

Міжнародний день танцю

Щорічно 29 квітня по всьому світу відзначається Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

Головна ідея свята – об'єднання всіх напрямків танцю, як єдиної форми мистецтва.

Всесвітній день бажань

Всеукраїнський день футболу або День футболіста

День застібки-блискавки

Яке релігійне свято

Народне свято Аріна – увірви береги відзначається 29 квітня 2021 року (дата за старим стилем – 16 квітня). Православною церквою в цей день шанується пам'ять мучениці Ірини і її двох сестер.

Назва свята несе в собі нагадування про небезпеку берегів в цей період. Підмиті повінню, вони можуть обвалитися. В цей час річки входять в свої звичайні берега, залишаючи після себе розмелені мости і розкидані яри.

Що не можна робити сьогодні

Не можна позичати гроші, і дарувати подарунки.

Не можна влаштовувати великі застілля і сильно налягати на алкоголь.

Не можна знімати пробу з паски, яєць та інших святкових страв.

Народні прикмети

На вільсі розпустилися квіти – настала пора засівати гречку.

«Запалала» ліщина, значить, можна садити ліс.

На Аріну пора випалювати траву в полі.

Чути уві сні дзвін – до пожежі.

Іменини

29 квітня іменини відзначають Леонід, Михайло, Павло, Тимофій, Аріна, Василиса, Галина, Ірина, Ніка.