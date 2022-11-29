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29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
День «Ласкаво просимо» допомагав повернути манери у суспільство
фото з відкритих джерел

Якщо цього дня іде сніг, то почнуться сильні хуртовини

Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають:

  • День «Ласкаво просимо»

Ласкаво просимо (You're Welcome) походить від давньоанглійського wilcuma, іменника, що означає «бажаний гість». Деякі зі своїх звичних значень воно набуло в Середньовіччі, коли воно використовувалося як прикметник, що означає «приємний» або «сердечно запрошений зробити щось».

Фраза була популяризована шекспірівським «Отелло» в 1603 році, коли You're Welcome «ласкаво просимо» було змінено як відповідь на «дякую» (thank you). «Ласкаво просимо» виникло як стійка рефлекторна відповідь на «дякую» на початку 1900-х років. Це допомагало повернути манери у суспільство. Листопад найвідоміший Днем подяки. Цілком логічно, що день «Ласкаво просимо» відразу слід за днем «дякую».

  • Всесвітній день мурахоїдів

Всі мурахоїди мешкають в Америці, на території від Мексики до всієї Південної Америки. Раніше налічувалося тільки чотири види цих тварин, але недавні дослідження показали, що карликовий мурахоїд – це не один, а фактично сім окремих видів. Гігантський мурахоїд – рідкісна тварина, занесена до Червоного списку МСОП – статус «вразливий».

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 29 листопада вшановується пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа.

Відомо про нього не надто багато. У писанні йдеться, що раніше Матвій працював збирачем податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь.

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Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамейською мовою.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.
  • Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.
  • Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.
  • Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.
  • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
  • Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.
  • Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.
  • Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.
  • Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.

Що не можна робити сьогодні

  • У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.
  • На столі не сиди – біда трапиться.
  • 29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.
  • З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 29 листопада, іменини відзначають: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

Теги: Україна традиції свята США вітер церква

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